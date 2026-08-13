На Київщині збитий «Шахед» впав перед рухомим авто: водій встиг ухилитися (відео)

Безпілотник спалахнув у повітрі і впав просто перед машинами, що рухалися

У мережі з'явилося відео падіння збитого ворожого безпілотника, яке сталося під час чергової повітряної атаки на Київщину. Уламок дрона впав на проїжджу частину поруч із рухомим транспортом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

На відео з камери видно, як автошляхом спокійно рухаються автомобілі. У цей момент у небі над дорогою сили ППО збивають «Шахед» – безпілотник спалахує у повітрі та падає просто на асфальт перед машинами.

Внаслідок удару об землю стався вибух, здійнявся густий стовп чорного диму. Водій одного з автомобілів, що опинився за лічені метри від місця падіння, встиг миттєво зреагувати та різко змінити напрямок руху, щоб ухилитися від вибуху.

Нагадаємо, учора, 12 серпня, унаслідок атаки ворожих безпілотників у Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування. За попередніми даними, через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено нежитлове приміщення. Займання на місці події не виникло.

Також у Броварах на Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків або влучання пошкоджень зазнав складський комплекс однієї з логістичних компаній, яка здійснювала перевезення для таких мереж, як АТБ, Мetro, Novus, Auchan, «Сільпо» та працювала по всій Європі.