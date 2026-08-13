Заборона прокату електросамокатів у Києві: на сайті Київради зареєстровано петицію

Автор петиції наголошує, що мікротранспорт став реальною загрозою для здоровʼя та життя містян

Наразі петиція зібрала 132 підписи

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з вимогою повністю заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів у столиці та розірвати меморандуми з усіма операторами.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тест звернення.

Автор ініціативи киянин Дмитро Ковальський зазначає, що, попри тисячі скарг киян на урядові гарячі лінії та у соцмережах, міська влада роками демонструє відсутність реакції. За його словами, мікротранспорт на тротуарах став реальною загрозою для здоровʼя та життя містян.

Серед головних причин критичної ситуації в петиції зазначено:

Систематичні наїзди на пішоходів : сотні зіткнень, що призводять до важких переломів, струсів мозку та госпіталізації постраждалих (зокрема дітей та літніх людей, які регулярно зазнають ударів ззаду);

: сотні зіткнень, що призводять до важких переломів, струсів мозку та госпіталізації постраждалих (зокрема дітей та літніх людей, які регулярно зазнають ударів ззаду); Аварії через недотримання правил : масові випадки, коли на одному самокаті їдуть по двоє людей, що спричиняє втрату керування та перекидання;

: масові випадки, коли на одному самокаті їдуть по двоє людей, що спричиняє втрату керування та перекидання; Блокування інфраструктури: хаотично кинутий транспорт перекриває пандуси, виходи з метро та пішохідні доріжки, унеможливлюючи рух маломобільних груп і людей з візками.

«Компроміси та меморандуми не діють... Київ має зробити те саме. Безпека людей – понад усе», – наголошується у зверненні. Автор також навів як приклад Чернівці, де у серпні 2026 року вже повністю заборонили прокат через загрозу безпеці.

Наразі петиція зібрала 132 підписи зі 6 тис. потрібних. На збір підписів традиційно відведено 58 днів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Чернівецька міська рада на сесії 10 серпня ухвалила рішення розірвати угоди з операторами Bolt, Vevi та Jet.ua. Компаніям дали 14 календарних днів, щоб вивезти електросамокати й обладнання з вулиць, інакше їх примусово перемістять на майданчик тимчасового зберігання. Причинами такого кроку в Чернівцях стали масові звернення мешканців, їзда підлітків проїжджою частиною, хаотичне паркування та відсутність дієвого механізму відповідальності у разі ДТП.

Проблема регулювання малого електротранспорту загострюється по всій країні. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про штрафи для водіїв і операторів прокату, оскільки нині така відповідальність у КУпАП відсутня.

Окремі громади тим часом ухвалюють власні рішення:

Івано-Франківськ у вересні 2025 року став першим містом, яке заборонило електросамокати в центрі.

Хмельницький у травні заборонив рух електросамокатів у парках і громадських просторах після загибелі 11-річного хлопчика.

Тоді ж Київрада лише почала розглядати можливі шляхи врегулювання руху цього транспорту в столиці.