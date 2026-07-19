Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці

Зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА

З вечора 18 липня та в ніч на 19 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Усього вдалося знешкодити 126 цілей противника, з яких – 18 ракет та 108 ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (район пусків – Курська обл. РФ);

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл. РФ);

три протикорабельні ракети Онікс (район пусків – АР Крим);

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія», баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, Гвардійське – АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 18 локаціях.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня під час масованого російського обстрілу Києва постраждали мирні мешканці. За останніми даними, станом на момент цієї публікації відомо про одну загиблу людину та 15 поранених.

ДСНС уже оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.