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27-28 червня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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27-28 червня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
фото: sribne-gazeta.com.ua

Зміни графіку триватимуть з початку руху і до закінчення ярмарків

Цими вихідними, 27 та 28 чеврня, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані сезонні ярмарки на вулицях Голосіївській, Йорданській, Миколи Закревського, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

У суботу, 27 червня, із початку руху до закінчення ярмарків, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 − від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 39 − просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 101 − від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 28 червня, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 − від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

 У «Київпастрансі» просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з 28 червня 2026 року Kyiv City Express відновлює рух мостом між станціями Почайна та Райдужний, ремонт якого тривав майже два місяці. На мосту оновлено несучі конструкції, додано нові елементи колій та антикорозійний захист, що продовжить термін його служби та підвищить безпеку руху поїздів.

До слова, у столиці після запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті раніше придбані поїздки залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Усі поїздки, які пасажири встигнуть придбати до 14 липня, діятимуть ще протягом двох місяців – до 14 вересня поточного року. Після завершення цього терміну всі невикористані поїздки не згорять: їх автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка користувача.

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Теги: Київ громадський транспорт транспорт Київпастранс автобус

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