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У Подільському районі Києва горить недіюча школа (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Подільському районі Києва горить недіюча школа (фото)
Пожежа у приміщенні недіючої школи на вул. Кирилівській
фото: ДСНС Києва

Загоряння виникло на другому поверсі чотириповерхової споруди

У Подільському районі Києва вдень 13 серпня спалахнула недіюча будівля колишньої школи №114 на вулиці Кирилівській. Приміщення стоїть закинутим близько 15 років, відколи його закрили на реконструкцію через аварійний стан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням
Пожежа супроводжувалася сильним задимленням
фото: ДСНС Києва

Виклик про надзвичайну подію надійшов до рятувальників об 11:51. Як з'ясувалося, загоряння виникло на другому поверсі чотириповерхової споруди.

Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу о 12:22 на площі 50 кв. м, наразі тривають роботи з її ліквідації. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пожежу локалізовано, постраждалих немає
Пожежу локалізовано, постраждалих немає
фото: ДСНС Києва

Точні причини виникнення вогню наразі встановлюють фахівці. 

Колишня школа №114 з поглибленим вивченням англійської мови розташована по вулиці Кирилівській 87/89. Будівля зведена у 1952-1954 роках. Десятиліттями школа працювала як звичайний навчальний заклад, поки приміщення не визнали аварійним.

Школу закрили на реконструкцію, яка так і не була виконана
Школу закрили на реконструкцію, яка так і не була виконана
фото: ДСНС Києва

Школу закрили на реконструкцію, розраховуючи згодом відновити навчання, але фінансування так і не виділили. Відтоді будинок стоїть порожнім, а серед місцевих мешканців закріпилася назва «школа-привид» через вибиті вікна та напівзруйнований вигляд.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня у притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Димерської громади на Київщині сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив частину вольєрів та господарських приміщень. За даними притулку, загинули вісім собак. 

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Теги: пожежа Київ школа

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