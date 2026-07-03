Толока у Києво-Печерській лаврі: як стати волонтером та які умови участі

Для участі у толоці на території Лаври є дві обов'язкові умови

Головна мета акції – очистити храми та прилеглу територію від бруду і гарі, що утворилися внаслідок російської атаки

З 6 по 8 липня на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» відбудеться масштабна толока з благоустрою та упорядкування території. Організатори запрошують долучитися всіх небайдужих містян, аби ліквідувати наслідки ворожого обстрілу столиці. Про це повідомляє спільнота «Україна Інкогніта», інформує «Главком».

Головна мета акції – очистити храми та прилеглу територію від бруду і гарі, що утворилися внаслідок російської атаки, яка відбулася 15 червня.

Які роботи заплановані в межах толоки:

очищення стін, бруківки та внутрішніх приміщень від кіптяви;

прибирання залишків листя, сухостою та бур'янів;

санітарне обрізання сухих гілок дерев та кущів;

фарбування стін та підлоги в галереях Ближніх та Дальніх печер.

Коли та де збір?

Учасників чекають 6, 7 та 8 липня о 9:30 біля головного входу до Києво-Печерської лаври.

Як долучитися?

Для участі у толоці є дві обов'язкові умови:

Попередня реєстрація за номером телефону: 099 216 42 06 (контактна особа – Олександр).

Наявність документа, що посвідчує особу (необхідно взяти з собою паперовий/пластиковий паспорт або мати цифровий аналог у застосунку «Дія»).

Нагадаємо, Україна та Швейцарія домовились про те, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення Києво-Печерської лаври.

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.