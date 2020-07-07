На Київ насувається злива. Комунальники готуються ліквідувати підтоплення



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У столиці 7 липня очікуються сильні опади

Киян попереджають про грозу і шквали

У столиці у вівторок, 7 липня, очікується злива, у зв'язку з чим гідрослужба комунальної компанії «Київавтодор» працює в посиленому режимі, повідомляє прес-служба КМДА.

«Гідрослужба компанії «Київавтодор» працює в посиленому режимі, оскільки в столиці очікується злива. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Ліквідувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів», - йдеться в повідомленні.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Києві очікуються гроза і шквалисте посилення вітру 15-20 м / с.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах.

Нагадаємо, через повінь на Буковині, яка сталася ще наприкінці червня, на сьогодніщній день ще п’ять населених пунктів залишаються підтопленими.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня, пошкодили понад 50 дерев.

Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так, нещодавно на території Національного авіаційного університету дерево впало на людей, що сиділи на лавці.