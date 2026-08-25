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На Київщині чоловік через сварку підпалив будинок дружини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині чоловік через сварку підпалив будинок дружини
Внаслідок пожежі дім зазнав пошкоджень
фото: Національна поліція України

Чоловік вигнав дружину та доньку з двору, підпалив будинок і, переконавшись, що він горить, пішов геть

У Димерській громаді 52-річний чоловік під час родинної сварки підпалив будинок, у якому мешкав разом із дружиною та донькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Слідчі встановили, що між 49-річною власницею помешкання та її чоловіком виник конфлікт. Зловмисник із ножем та дерев’яною палицею бігав подвір’ям і погрожував спалити житло. Надалі він вигнав дружину й доньку з території домоволодіння, підпалив оселю та втік, переконавшись, що будівля охоплена вогнем.

Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
фото: Національна поліція України

Внаслідок пожежі дім зазнав пошкоджень, але з людей ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали фігуранта й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За підпал будинку дружини чоловік може провести за ґратами до 10 років
За підпал будинку дружини чоловік може провести за ґратами до 10 років
фото: Національна поліція України

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Буча на Київщині поліцейські повідомили про підозру 44-річному чоловікові, який умисно підпалив будинок на вулиці Шевченка з метою помсти. Між 44-річним чоловіком та його знайомою жінкою виник конфлікт. З метою помсти зловмисник піднявся на горище та запальничкою підпалив папір, внаслідок чого будинок було пошкоджено вогнем. Підозрюваний періодично проживав у цьому домі разом зі своєю знайомою.

Теги: Київщина конфлікт пожежа

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