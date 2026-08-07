Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обурився через платіжку: на Київщині чоловік жбурнув навчальну гранату в кабінет комунальників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Обурився через платіжку: на Київщині чоловік жбурнув навчальну гранату в кабінет комунальників
Поліцейські Київщини затримали чоловіка і розпочали досудове розслідування за фактом хуліганських дій
фото: Національна поліція України

 48-річний чоловік вступив у конфлікт із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги

У селищі Коцюбинське Бучанського району місцевий житель кинув тренувальну гранату в приміщення комунального підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався напередодні, 6 серпня, близько 13:20. За даними правоохоронців, 48-річний місцевий мешканець вступив у конфлікт із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги. Під час суперечки чоловік кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місце вижджали слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та патрульні. Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Наразі слідчі дії тривають.  

Нагадаємо, за перші шість місяців 2026 року до Єдиного реєстру боржників внесли понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Найбільше нових боржників зареєстрували у Харківській області. За даними аналітиків, від початку року в Україні відкрили 108 561 виконавче провадження через борги за комунальні послуги. Водночас 70 206 із них, або 65%, залишаються відкритими та несплаченими.

Станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 проваджень, пов'язаних із заборгованістю за комунальні послуги. Найбільше нових боргів цього року зафіксували у Харківській області – 22 171 провадження, або 20% від загальної кількості. Друге місце посіла Дніпропетровська область із 19 636 новими справами (18%), третє – Миколаївська область, де відкрили 12 841 провадження (12%).

Читайте також:

Теги: комуналка граната Київщина конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому не можна обирати головнокомандувача «на картонках»
Будемо обирати головкома на картонках?
19 липня, 12:10
Наслідки обстрілу в селі Капітанівка, на Київщині
«Вишневого і Чернігова мало – на тобі ще раз!» Як Капітанівка оговтується після удару по виставці зброї Тема тижня
28 липня, 22:00
У Вишневому триває ліквідація наслідків після російського удару
Генштаб: об'єкт, де сталася детонація у Вишневому, не належить ЗСУ
7 липня, 21:56
«Слава ТЦК!»: учасники сутички у Львові вибачилися та йдуть до війська
«Слава ТЦК!»: учасники сутички у Львові вибачилися та йдуть до війська
9 липня, 23:55
Садовий відзначив професіоналізм поліції під час сутички
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
24 липня, 18:50
Сергій Притула довів дует «Анна Марія» до сліз на нацвідборі на «Євробачення-2019»
Сергій Притула пригадав про конфлікт з дуетом «Анна-Марія»: деталі
28 липня, 15:05
Олексій Горбунов розкритикував зовнішність Ольги Сумської
«Перейшов межу». Ольга Сумська висловилася про публічний конфлікт із Горбуновим
30 липня, 09:35
Компанія показала наслідки удару
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки
11 липня, 09:43

Новини

Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua