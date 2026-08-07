Обурився через платіжку: на Київщині чоловік жбурнув навчальну гранату в кабінет комунальників

48-річний чоловік вступив у конфлікт із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги

У селищі Коцюбинське Бучанського району місцевий житель кинув тренувальну гранату в приміщення комунального підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався напередодні, 6 серпня, близько 13:20. За даними правоохоронців, 48-річний місцевий мешканець вступив у конфлікт із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги. Під час суперечки чоловік кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місце вижджали слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та патрульні. Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2026 року до Єдиного реєстру боржників внесли понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через заборгованість за комунальні послуги. Найбільше нових боржників зареєстрували у Харківській області. За даними аналітиків, від початку року в Україні відкрили 108 561 виконавче провадження через борги за комунальні послуги. Водночас 70 206 із них, або 65%, залишаються відкритими та несплаченими.

Станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 проваджень, пов'язаних із заборгованістю за комунальні послуги. Найбільше нових боргів цього року зафіксували у Харківській області – 22 171 провадження, або 20% від загальної кількості. Друге місце посіла Дніпропетровська область із 19 636 новими справами (18%), третє – Миколаївська область, де відкрили 12 841 провадження (12%).