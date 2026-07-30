«Перейшов межу». Ольга Сумська висловилася про публічний конфлікт із Горбуновим

Ольга Сумська звернулася до Олексія Горбунова із попередженням

Народна артистка України Ольга Сумська прокоментувала конфлікт з актором Олексієм Горбуновим. Актриса розповіла, чи вибачився перед нею колега після публічних образ у її бік. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки проєкту «Наодинці з Гламуром».

Ольга Сумська зізналася, що була вражена вчинком Олексія Горбунова та не очікувала подібної поведінки. За словами акторки, вона не єдина, кого критикував Горбунов.

На думку артистки, Олексій Горбунов не шкодує про свої слова. Актор не перепросив у неї. «Я шокована! Ні, йому це не притаманно. Я не очікую від нього жодних вибачень. Просто перейшов межу. Він почав хейтити всіх нас підряд. Коли він уже почав мене ганьбити, я думаю, що треба відповісти й нагадати, що, Льошечко, ми ж із тобою знімались, що сталося, що ти не підбираєш слів. Я думаю, що він про це пошкодував!» – сказала зірка.

Ольга Сумська звернулася до Горбунова та попередила його, що не мовчатиме, якщо зустрінеться з ним особисто. «Він такий, епатажний чувак. Він увійшов у роль такого невігласа, який не тримає себе абсолютно, забуває, де він, що він і хто він. Льош, стримуйся хоч трішки, підбирай слова, бо доля така, не передбачувана. Може, десь перетнемося, а я тобі потім таке скажу! Так що начувайся», – резюмувала Сумська.

Нагадаємо, актор Олексій Горбунов розкритикував зовнішність своєї колеги Ольги Сумської. Артист висловився на адресу зірки з нецензурною лексикою. Він висловився про обличчя Ольги Сумської, заявивши, що з ним щось не так. Зокрема, у фразах артиста переважали нецензурні слова. Однак Ольга Сумська не змовчала та відповіла на питання Горбунова.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» український актор театру та кіно Анатолій Хостікоєв висловився про сварку зіркових сестер Ольги та Наталії Сумських. За словами Хостікоєва, конфлікт між Сумськими його не обходить. Попри їхні непорозуміння, Ольга Сумська залишається для нього талановитою акторкою. Водночас актору сумно через сварку дружини з сестрою.