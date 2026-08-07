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Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото)
Мер Києва Віталій Кличко разом із Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме відкрив виставку «З краси Японії»
фото: КМДА

Основою виставки стала унікальна колекція японської графіки школи Нанґа, яку міська влада Кіото раніше передала в дарунок Києву

Міський голова Києва Віталій Кличко разом із Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме відкрили в Музеї історії міста Києва масштабний виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію присвятили 55-річчю побратимських відносин між Києвом та Кіото. Про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу КМДА та Музей історії міста Києва.

Виставковий стенд, який нагадує про 55-річчя побратимства Києва і Кіото
Виставковий стенд, який нагадує про 55-річчя побратимства Києва і Кіото
фото: КМДА

Символ півстолітньої дружби та підтримки

Основою виставки стала унікальна колекція японської графіки школи Нанґа, яку міська влада Кіото раніше передала в дарунок Києву. Сьогодні ці твори зберігаються у фондах Музею історії міста Києва.

Віталій Кличко наголосив на важливості цієї події та подякував японському народу за солідарність із киянами в часи війни, адже від початку повномасштабного вторгнення громада Кіото та народ Японії залишаються поруч із столицею України.

«Українському глядачеві виставка відкриває багатство японської культури, її філософію гармонії, глибоку повагу до природи, людини та традицій. А також красу, що надихає, об’єднує й допомагає краще розуміти одне одного. Подарована колекція графіки школи Нанґа є не тільки безцінною частиною музейного фонду, а й символом багаторічної дружби між нашими містами», – зазначив мер Києва. 

Концепція виставки розроблена як символічний маршрут із семи тематичних блоків
Концепція виставки розроблена як символічний маршрут із семи тематичних блоків
фото: КМДА
Основою виставки стала унікальна колекція японської графіки школи Нанґа
Основою виставки стала унікальна колекція японської графіки школи Нанґа
фото: КМДА

Сім тематичних просторів: від самурайської зброї до малювання на воді

Концепція виставки розроблена куратором Владиславом Гріщенком та будується як символічний маршрут із семи тематичних блоків. Кожен розділ відображає певний етап внутрішнього шляху людини крізь призму японських традицій, філософії та зміни пір року:

  • «Весняне пробудження»
  • «Бушідо» (куратор блоку – Гліб Ковальов)
  • «Літо»
  • «Осінь»
  • «Сезон дощів»
  • «Зима»
  • «Діалог між містами»
Концепція виставки розроблена та будується як символічний маршрут із семи тематичних блоків
Концепція виставки розроблена та будується як символічний маршрут із семи тематичних блоків
фото: КМДА

Експозиція об'єднує різноманітні пам'ятки японської матеріальної та духовної культури. Серед представлених предметів:

  • вишуканий живопис школи Нанґа з фондів Музею історії міста Києва;
  • традиційні ляльки театру кабукі;
  • самурайські обладунки та оригінальні зразки холодної зброї початку XVIII століття;
  • автентичний посуд і атрибути для чайної церемонії;
  • старовинні музичні інструменти.
Відвідувачі виставки зможуть побачити вишуканий живопис школи Нанґа
Відвідувачі виставки зможуть побачити вишуканий живопис школи Нанґа
фото: КМДА
Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото) фото 1
фото: КМДА
На виставці представлені оригінальні зразки холодної зброї початку XVIII століття
На виставці представлені оригінальні зразки холодної зброї початку XVIII століття
фото: КМДА
Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото) фото 2
фото: КМДА
На виставці можна побачити автентичний посуд і атрибути для чайної церемонії
На виставці можна побачити автентичний посуд і атрибути для чайної церемонії
фото: КМДА
Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото) фото 3
фото: КМДА
Вишуканий живопис японських художників
Вишуканий живопис японських художників
фото: КМДА
Старовинні японські музичні інструменти
Старовинні японські музичні інструменти
фото: КМДА
Автентичний посуд і атрибути для чайної церемонії
Автентичний посуд і атрибути для чайної церемонії
фото: КМДА

Окрему увагу в експозиції приділено імерсивному простору, присвяченому сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Відвідувачам пропонують зануритися у стан споглядання, що є важливою частиною традиційного японського світосприйняття.

Назва проєкту відсилає до відомого есе лауреата Нобелівської премії з літератури Ясунарі Кавабати «З краси Японії», у якому автор розмірковує про гармонію, цінність кожної миті та сприйняття навколишнього світу.

Інформація для відвідувачів

Виставка триватиме у столиці до 25 жовтня.

Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото) фото 4

Місце проведення:  Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7, 3-й поверх).

Графік роботи: середа – неділя з 12:00 до 19:00 (каса працює до 18:30). Понеділок і вівторок – вихідні дні.

Вартість квитків: 200 грн – повний, 100 грн – пільговий.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України у столиці відкриється масштабна квіткова виставка під назвою «Муркотлива Україна». Вона розпочне роботу 21 серпня на Співочому полі. Після річної перерви локація відновлює традицію квіткових експозицій. Цьогорічний проєкт поєднає сучасні інтерактивні елементи з рефлексією на події сьогодення. На відвідувачів чекають десятки тисяч квітів, тематичні фотозони та такі інсталяції, як «Вартові життя», «Квіткове укриття», «Котик-козак» та інші.

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Теги: Віталій Кличко Київ Японія виставка Вікторія Муха

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