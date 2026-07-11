На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки
Пожежа виникла внаслідок атаки окупантів
У Київській області ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.
«Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за понадвисоких температур та під постійною загрозою повторних обстрілів», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до ліквідації наслідків російської агресії були залучені рятувальники Київської області та м. Києва, підрозділи зведеного загону ДСНС, місцева пожежна охорона, пожежна служба Міжнародного аеропорту «Бориспіль», а також три пожежні поїзди.
Зауважимо, 10 липня у Київській області під час повітряної тривоги спалахнула пожежа.
Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.
За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.
Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.
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