На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки

Пожежа виникла внаслідок атаки окупантів

У Київській області ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.

🚒На Київщині ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок російської атаки – ДСНС



Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 000 кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.



Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за… pic.twitter.com/4VNYsulyh5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за понадвисоких температур та під постійною загрозою повторних обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків російської агресії були залучені рятувальники Київської області та м. Києва, підрозділи зведеного загону ДСНС, місцева пожежна охорона, пожежна служба Міжнародного аеропорту «Бориспіль», а також три пожежні поїзди.

Зауважимо, 10 липня у Київській області під час повітряної тривоги спалахнула пожежа.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.