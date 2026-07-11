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На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пожежа виникла внаслідок атаки окупантів

У Київській області ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.

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«Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за понадвисоких температур та під постійною загрозою повторних обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків російської агресії були залучені рятувальники Київської області та м. Києва, підрозділи зведеного загону ДСНС, місцева пожежна охорона, пожежна служба Міжнародного аеропорту «Бориспіль», а також три пожежні поїзди.

На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки фото 1
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки фото 2
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки фото 3
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки фото 4

Зауважимо, 10 липня у Київській області під час повітряної тривоги спалахнула пожежа.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.

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Теги: ДСНС війна пожежа Київщина

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