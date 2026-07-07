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Генштаб: об'єкт, де сталася детонація у Вишневому, не належить ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генштаб: об'єкт, де сталася детонація у Вишневому, не належить ЗСУ
У Вишневому триває ліквідація наслідків після російського удару
фото: ДСНС

У Генштабі наголосили, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поблизу житлової забудови

Об'єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російського ракетного удару в ніч на 6 липня сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар офіцера Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитра Лиховія для «Укрінформу».

«Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України», – зазначив Лиховій.

Водночас у Генштабі наголосили, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поблизу житлової забудови та місць перебування цивільного населення.

У Збройних силах також висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих унаслідок російської атаки.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Вишневому загинули семеро людей, ще 26 дістали поранення. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.

До слова, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на всіх локаціях у Києві, які постраждали внаслідок масованої російської атаки. Водночас у Вишневому Київської області ліквідація наслідків ракетного удару триває. 

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Теги: Генштаб Київщина боєприпаси

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