Виловив 17 кг риби: під Києвом браконьєр «нарибалив» на 67 тис. грн (фото)

Заборонені знаряддя лову у браконьєра вилучили

На Київському водосховищі інспектори рибоохоронного патруля викрили факт грубого порушення правил рибальства. Браконьєра виявили в районі села Ровжі Вишгородського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Під час рейду правоохоронці встановили, що місцевий мешканець ловив рибу з металевого човна за допомогою двох ліскових сіток загальною довжиною 160 метрів.

Загалом порушник встиг виловити 17,5 кг риби:

17 карасів;

вісім краснопірок;

чотирьох окунів;

три плоскирки;

по одному сому, судаку та клепцю.

Риба, яку встиг виловити чоловік фото: Київський рибоохоронний патруль

Сума збитків, завданих рибному господарству України, становить 66 997 грн.

На громадянина склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (Грубе порушення правил рибальства). Заборонені знаряддя лову у браконьєра вилучили.

Рибоохоронці нагадують про необхідність дотримуватися природоохоронного законодавства та просять повідомляти про факти браконьєрства на «гарячу лінію»: (099) 341-73-18.

Нагадаємо, Державне агентство меліорації та рибного господарства України нагадало рибалкам про обмеження, які діють під час любительського рибальства, та попередило про відповідальність за перевищення добових норм вилову. Правилами любительського рибальства не обмежено вилов таких риб, як атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька та чебачок амурський.