Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички

За словами мера Львова, причиною ситуації став поширений у медіа фейк

Масштабний конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у львівському районі Сихів, який сколихнув усю країну, був провокацією, спричиненою дезінформацією. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю для РБК-Україна, передає «Главком».

За словами очільника міста, емоційну хвилю обурення серед громадян спровокували анонімні телеграм-канали та окремі блогери. Вони першими поширили неправдиву інформацію про те, що військовослужбовці ТЦК нібито затримали 20-літнього хлопця.

«І коли вже потім пішла інформація, що насправді затримали 30-літнього хлопця, який був в розшуку, то це пройшло так собі, "на задньому плані". Вже включився ефект людей, які об'єднані спільним прагненням до боротьби і так далі. І в даній ситуації, хочу віддати належне, достатньо якісно і професійно спрацювали правоохоронні органи, тому що не було допущено кровопролиття», – розповів Садовий.

Він нагадав, що унаслідок сутичок декілька працівників поліції та ТЦК зазнали травм і потребували медичної допомоги, однак загрози їхньому життю немає.

Міський голова також звернув увагу на те, що інцидент активно підхопила російська пропаганда. На його думку, ця ситуація підкреслює необхідність перегляду підходів до мобілізації та підвищення рівня довіри в суспільстві.

«Я противник того, щоб розділяти військовослужбовців на тих, хто служить в ТЦК, чи в авіації, чи в десантно-штурмових військах. Це все є військові. І, на мою думку, треба переосмислити взагалі ситуацію щодо мобілізації. Як Федоров заявив в інтерв'ю, у нас декілька сотень тисяч людей, хтось пішов в СЗЧ, хтось переховується, вдома сидить, хтось виїхав за кордон, невідомо як. А чому? Тому що є відсутність довіри і нерозуміння, що буде далі», – резюмував він.

Нагадаємо, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних. За даними прокуратури, група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військових, а під час втручання поліції один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців під час сутичок у Сихівському районі Львова. Учасники сутички записали відеозвернення: у ньому вони вибачилися за свою поведінку та пообіцяли приєднатися до лав Збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт громадян з працівниками ТЦК у Львові. «На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі, так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, все що вони обіцяли», – сказав він.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.

13 липня на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи також запропонував провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, запровадити відеофіксацію спілкування з громадянами та персональну відповідальність за перевищення повноважень.

Згодом Дмитро Лубінець зробив заяву про масштабну корупцію під час мобілізації. За словами омбудсмена, за можливість вийти з автобуса ТЦК нібито можуть вимагати близько десяти тисяч доларів, а після доставлення до центру комплектування сума може зрости вдвічі.