Головна Країна Політика
search button user button menu button

Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
Садовий відзначив професіоналізм поліції під час сутички
Фото: Андрій Садовий/Facebook

За словами мера Львова, причиною ситуації став поширений у медіа фейк

Масштабний конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у львівському районі Сихів, який сколихнув усю країну, був провокацією, спричиненою дезінформацією. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю для РБК-Україна, передає «Главком».

За словами очільника міста, емоційну хвилю обурення серед громадян спровокували анонімні телеграм-канали та окремі блогери. Вони першими поширили неправдиву інформацію про те, що військовослужбовці ТЦК нібито затримали 20-літнього хлопця.

«І коли вже потім пішла інформація, що насправді затримали 30-літнього хлопця, який був в розшуку, то це пройшло так собі, "на задньому плані". Вже включився ефект людей, які об'єднані спільним прагненням до боротьби і так далі. І в даній ситуації, хочу віддати належне, достатньо якісно і професійно спрацювали правоохоронні органи, тому що не було допущено кровопролиття», – розповів Садовий.

Він нагадав, що унаслідок сутичок декілька працівників поліції та ТЦК зазнали травм і потребували медичної допомоги, однак загрози їхньому життю немає.

Міський голова також звернув увагу на те, що інцидент активно підхопила російська пропаганда. На його думку, ця ситуація підкреслює необхідність перегляду підходів до мобілізації та підвищення рівня довіри в суспільстві.

«Я противник того, щоб розділяти військовослужбовців на тих, хто служить в ТЦК, чи в авіації, чи в десантно-штурмових військах. Це все є військові. І, на мою думку, треба переосмислити взагалі ситуацію щодо мобілізації. Як Федоров заявив в інтерв'ю, у нас декілька сотень тисяч людей, хтось пішов в СЗЧ, хтось переховується, вдома сидить, хтось виїхав за кордон, невідомо як. А чому? Тому що є відсутність довіри і нерозуміння, що буде далі», – резюмував він.

Нагадаємо, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних. За даними прокуратури, група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військових, а під час втручання поліції один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців під час сутичок у Сихівському районі Львова. Учасники сутички записали відеозвернення: у ньому вони вибачилися за свою поведінку та пообіцяли приєднатися до лав Збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт громадян з працівниками ТЦК у Львові. «На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі, так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, все що вони обіцяли», – сказав він.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.

13 липня на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи також запропонував провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, запровадити відеофіксацію спілкування з громадянами та персональну відповідальність за перевищення повноважень.

Згодом Дмитро Лубінець зробив заяву про масштабну корупцію під час мобілізації. За словами омбудсмена, за можливість вийти з автобуса ТЦК нібито можуть вимагати близько десяти тисяч доларів, а після доставлення до центру комплектування сума може зрости вдвічі.

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий Львів військові конфлікт ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Кремль штовхає Україну і Польщу до конфлікту
Росія розуміє: роз'єднати українців і поляків легше, ніж перемогти Україну
5 липня, 16:06
Зараз Роман служить у зенітно-ракетному дивізіоні бригади «Хартія» як оператор дронів Mavic
Військовий після року в СЗЧ переплив Тису, щоб повернутися на службу
10 липня, 18:29
Над промзоною в Сизрані піднявся стовп чорного диму
Дрони вразили один із найстаріших НПЗ Росії: чим особливий цей завод
12 липня, 05:56
Українські військові пройшли парадом у Парижі у День взяття Бастилії
Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)
14 липня, 12:23
Сирський вказав, що навченого особового складу достатньо для ротацій
Понад 200 діб на передовій: Сирський прокоментував проблеми з ротаціями в ряді підрозділів
14 липня, 12:35
Львів накрила потужна злива
Львів пішов під воду після сильної зливи (відео)
14 липня, 10:25
Українські безпілотники FP-1 перед нічним вильотом углиб території Росії
Bild розкрив таємницю нічних ударів України по Росії
16 липня, 02:12
Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук перебувають у шлюбі 10 років
Ілона Гвоздьова розкрила деталі служби чоловіка-військового
20 липня, 16:22
Зеленський зібрав виробників зброї та командирів корпусів на спеціальній Ставці
Зеленський анонсував корективи до стратегії оборони України після спеціальної Ставки
20 липня, 21:48

Політика

МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі
МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду
Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду
Зеленський оновлює роботу РНБО. Умєров і Клименко отримали нові завдання
Зеленський оновлює роботу РНБО. Умєров і Клименко отримали нові завдання
Анна Дорош, чиє призначення у МОЗ наробило шуму, отримала нову посаду
Анна Дорош, чиє призначення у МОЗ наробило шуму, отримала нову посаду
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Сьогодні, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua