На Бориспільщині троє чоловіків зґвалтували 21-річну дівчину: підозрюваних затримано

Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі

У Бориспільському районі поліцейські затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні 21-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, потерпіла звернулася до поліції із заявою про злочин. З’ясувалося, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв один із чоловіків запропонував дівчині вступити з ним у статевий контакт. Вона відмовила.

Після цього троє присутніх чоловіків віком 18, 43 та 52 роки застосували до дівчини фізичну силу, погрожували розправою та по черзі вчинили щодо неї дії сексуального характеру.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування, вчинене групою осіб).

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх сестер. Про злочин стало відомо після того, як 14-річна дівчина, яка проходила курс психологічної допомоги як дитина, що опинилася у складних життєвих обставинах, наважилася розповісти матері про пережите.

Раніше «Главком» повідомляв, що резонансна справа сексуального насильства на Закарпатті отримала несподіване продовження. Верховний суд врятував із колонії засуджених за сексуальне насилля, а саме – скасував ухвалу апеляційного суду, якою було залишено в силі вирок трьом обвинуваченим, і призначив новий апеляційний розгляд.