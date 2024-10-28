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Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дані дослідження

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дані дослідження
Влітку щодобові втрати вантажів з фур перетнули півмільйонні суми
фото: Facebook/Сергій Деркач

Приблизно 8,4% інцидентів призвели до середньодобових збитків у розмірі 579 718 євро

Поки законослухняні громадяни насолоджувалися відпочинком у відпустках, вболівали за улюблені команди під час футбольного турніру Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі, на дорогах повним ходом відбувались крадіжки з вантажівок. Про це повідомляє Transported Asset Protection Association (TAPA).

У виданні заявили про 74-денний період з 1 червня по 13 серпня 2024 року в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), коли зафіксовано 2929 повідомлень про вантажні злочини та втрати товарів на суму майже 43 мільйони євро. Висока фінансова цифра в основному ґрунтувалася на невеликому відсотку цих злочинів, в решті випадків були дрібні крадіжки.

Приблизно 8,4% інцидентів, зареєстрованих у 40 країнах регіону EMEA, призвели до середньодобових збитків у розмірі 579 718 євро.

Пік крадіжок з початку року до кінця літа припав на липень: сукупні збитки в 31 країні регіону EMEA за цей час сягнули 16 218 828 євро. Якщо розшифрувати в деталях, то кожні 24 години автоперевізники зазнавали 532 000 євро збитків. Середня втрата для кожного з 86 інцидентів сягала 186 423 євро.

Нагадаємо, що 765 авто викрали від початку року в Україні – це найнижчий показник від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів – 1,2 тис. угони. 

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Теги: авторинок викрадення автомобіль

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