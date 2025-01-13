Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду

Чоловік вже не обіймає посаду проректора в університеті

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього проректора одного зі столичних університетів за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу абітурієнту зі вступом до навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановило досудове розслідуванням, харків’янин хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації та через знайомого звернувся до проректора одного зі столичних університетів. Посадовець пояснив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вплинути на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у $2тис.

Проректора затримали під час отримання грошей.

Посадовець обіцяв поваливати на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у $2 тис. фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Чоловік вже не обіймає посаду проректора в університеті.

Нагадаємо, у Києві затримали на хабарі проректора одного з приватних університетів. За сприяння у вступі на стаціонар він зажадав від абітурієнта $2 тис. Як зазначають у прокуратурі, для успішного вступу проректор з господарсько-комерційної діяльності одного з університетів Києва допомагав чоловіку з правильними відповідями під час складання вступних іспитів.

Також на Полтавщині поліція повідомила про підозру професору одного з приватних університетів. Він сприяв в уникненні військової служби шляхом фіктивного зарахування до вишу та підробки медичних документів. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зауважив, що перший спосіб уникнення призову полягав у зарахуванні військовозобов’язаних на денну форму навчання до бакалаврату, магістратури чи аспірантури місцевого державного університету. Завдяки своїм зв’язкам, викладач обіцяв оформити вступ без складання іспитів або отримати сфальшовану довідку про зарахування.