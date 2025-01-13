Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду
Проректора затримали під час отримання грошей
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Чоловік вже не обіймає посаду проректора в університеті

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього проректора одного зі столичних університетів за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу абітурієнту зі вступом до навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Як встановило досудове розслідуванням, харків’янин хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації та через знайомого звернувся до проректора одного зі столичних університетів. Посадовець пояснив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вплинути на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у $2тис.

Проректора затримали під час отримання грошей.

Посадовець обіцяв поваливати на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у $2 тис.
Посадовець обіцяв поваливати на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у $2 тис.
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Чоловік вже не обіймає посаду проректора в університеті.

Нагадаємо, у Києві затримали на хабарі проректора одного з приватних університетів. За сприяння у вступі на стаціонар він зажадав від абітурієнта $2 тис. Як зазначають у прокуратурі, для успішного вступу проректор з господарсько-комерційної діяльності одного з університетів Києва допомагав чоловіку з правильними відповідями під час складання вступних іспитів.

Також на Полтавщині поліція повідомила про підозру професору одного з приватних університетів. Він сприяв в уникненні військової служби шляхом фіктивного зарахування до вишу та підробки медичних документів. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зауважив, що перший спосіб уникнення призову полягав у зарахуванні військовозобов’язаних на денну форму навчання до бакалаврату, магістратури чи аспірантури місцевого державного університету. Завдяки своїм зв’язкам, викладач обіцяв оформити вступ без складання іспитів або отримати сфальшовану довідку про зарахування.

Читайте також:

Теги: Київ університет ухилянти корупція в Україні хабар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протиправний механізм схеми працівника ТЦК діяв з початку 2024 року
Схема заробітку на ухилянтах. У Миколаєві співробітник ТЦК отримав підозру
Сьогодні, 12:56
Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій
Скандал із мажорами в Києві: поліція знайшла у них вдома зброю та набої
Сьогодні, 00:23
Рятувальники ліквідували пожежу близько восьмої ранку
Аварія на підстанції в Деснянському районі Києва: енергетики повернули світло (оновлено)
10 сiчня, 09:59
Сло Гроза після трагедії
У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
4 сiчня, 16:19
Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.
Атака дронів на Київ: зʼявилися фото наслідків
1 сiчня, 08:54
«Фішка» багатьох одіозних «мсеківців» – сонячна енергетика. Юлія Даниленко та Віктор Власюк також освятили свій союз цим бізнесом
Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності» Розслідування
24 грудня, 2024, 13:55
Судовий розгляд справи про смерть немовляти тривав понад два роки
У Києві засуджено акушера елітного пологового будинку через смерть немовляти
24 грудня, 2024, 12:37
Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ
Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл
20 грудня, 2024, 11:12
Марина Хонда повідомила, що з 2022 року в Києві зареєструвалось понад 237 тис. ВПО
Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка порахувала кількість людей, що претендують на безкоштовне житло
17 грудня, 2024, 11:31

Новини

На Київщині ліквідовано цех, який підробляв каву відомих світових брендів (фото)
На Київщині ліквідовано цех, який підробляв каву відомих світових брендів (фото)
Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду
Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду
Працівниця кладовища продавала місця для поховання на Південному кладовищі
Працівниця кладовища продавала місця для поховання на Південному кладовищі
Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році
Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році
Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка
Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка
Унікальна операція. В Україні провели першу ретрансплантацію серця
Унікальна операція. В Україні провели першу ретрансплантацію серця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
30K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
19K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
18K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua