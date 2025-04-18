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У потязі Суми-Київ сталася пожежа: загинув залізничник

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У потязі Суми-Київ сталася пожежа: загинув залізничник
Потяг прибуде на столичний вокзал із запізненням
фото з відкритих джерел

Пожежу локалізовано, а її причини встановлюються

Надзвичайна подія у поїзді №115 Суми-Київ Поблизу станції Путивль у вагоні потяга №115 Суми-Київ сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Пожежу локалізовано, її причини встановлюються. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.

Зазначається, що поїзд продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.

«Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько години, але буде скорочуватися», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, упродовж чотирьох днів, з 15 до 18 квітня, на станції «Протасів Яр» пасажири зможуть сідати та виходити з поїздів лише на платформі №3. Такі тимчасові зміни стосуються денних рейсів А11 та А12 Київської кільцевої електрички за маршрутом Дарниця – Святошин.

Також ці поїзди на станції «Вокзальна» не зупинятимуться на звичній Північній платформі. Замість цього посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на платформі №21, що на приміському вокзалі.

До слова, російські війська завдали удару дронами по пасажирському потягу в Чернігівській області. Ворог атакував ударними дронами пасажирський потяг у Семенівці. Це сталося за пів години до його відправлення.

Як відомо, «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 Київ – Вінниця – Жмеринка до великодніх свят. Він запланований на 21 квітня. Поїзд зупинятиметься також у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк – Київ до Великодніх свят. 

Також на період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ. 

Теги: пожежа Суми Київ Укрзалізниця

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