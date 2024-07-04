На Київщині працює ППО

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА

У ніч на четвер у Київській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська ОВА.

За інформацією обласної влади, у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили повідомили про БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару 30 червня зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Про це заявив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ», – заявив Попко.