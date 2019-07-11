На Київщині сталися три ДТП із фатальними наслідками (фото)



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На трасі Київ - Харків вантажівка Volvo збила на смерть жінку Фото: Нацполіція

У двох ДТП загинули пішоходи

За дві останні доби на Київщині сталося три ДТП, з них – дві із наїздом на пішоходів, є загиблі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Ввечері 9 липня сталася аварія поблизу автобусної зупинки с. Зелений яр в Кагарлицькому районі. Водій легковика Renault, рухаючись в бік м. Богуслав, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік, якому було близько 30-35 років від отриманих травм загинув на місці аварії.

Того ж вечора на автодорозі між с. Ташань та с. Горбані Переяслав-Хмельницького району сталася ДТП за участю легковика «Шкода», в салоні якого перебувало двоє чоловіків. Водій на заокругленні дороги не впорався з керуванням, внаслідок цього допустив виїзд на узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Один чоловік від отриманих травм загинув на місці, інший учасник без свідомості був доставлений у лікарню.

Другий наїзд на пішохода із фатальними наслідками відбувся у ніч на четвер, 11 липня. Водій вантажівки Volvo, рухаючись по автодорозі Київ-Харків в бік Києва, допустив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині в попутному напрямку. Потерпіла – жінка віком близько 35 років - від отриманих травм загинула на місці.

Як повідомлялося, 10 липня,на автошляху Паришків - Баришівка у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ-2104 зіткнувся з трактором. Рятувальники деблокували водія легкового автомобіля, якого затиснуло металевими конструкціями.