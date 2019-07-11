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    На Київщині сталися три ДТП із фатальними наслідками (фото)

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    На трасі Київ - Харків вантажівка Volvo збила на смерть жінку - На Київщині сталися три ДТП із фатальними наслідками (фото)
    На трасі Київ - Харків вантажівка Volvo збила на смерть жінку
    Фото: Нацполіція

    У двох ДТП загинули пішоходи

    За дві останні доби на Київщині сталося три ДТП, з них – дві із наїздом на пішоходів, є загиблі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Ввечері 9 липня сталася аварія поблизу автобусної зупинки с. Зелений яр в Кагарлицькому районі. Водій легковика Renault, рухаючись в бік м. Богуслав, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік, якому було близько 30-35 років від отриманих травм загинув на місці аварії.

    Того ж вечора на автодорозі між с. Ташань та с. Горбані Переяслав-Хмельницького району сталася ДТП за участю легковика «Шкода», в салоні якого перебувало двоє чоловіків. Водій на заокругленні дороги не впорався з керуванням, внаслідок цього допустив виїзд на узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Один чоловік від отриманих травм загинув на місці, інший учасник без свідомості був доставлений у лікарню.

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    Другий наїзд на пішохода із фатальними наслідками відбувся у ніч на четвер, 11 липня. Водій вантажівки Volvo, рухаючись по автодорозі Київ-Харків в бік Києва, допустив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині в попутному напрямку. Потерпіла – жінка віком близько 35 років - від отриманих травм загинула на місці.

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    На Київщині сталися три ДТП із фатальними наслідками (фото)
    На Київщині сталися три ДТП із фатальними наслідками (фото)
    На Київщині сталися три ДТП із фатальними наслідками (фото)

    Як повідомлялося, 10 липня,на автошляху Паришків - Баришівка у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ-2104 зіткнувся з трактором. Рятувальники деблокували водія легкового автомобіля, якого затиснуло металевими конструкціями.

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