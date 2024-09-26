На Київщині стався збій в роботі системи оповіщення

Відповідні служби працюють над усуненням причин технічного збою

У місті Біла Церква стався технічний збій в роботі автоматизованої системи централізованого оповіщення – під час оголошення повітряної тривоги відсутній сигнал сирени. Про це повідомляє Білоцерківська міська рада.

Жителям регіону рекомендують підписатися на офіційний телеграм-канал Білоцерківської міської територіальної громади або на сторінку у Facebook для вчасного отримання інформації про можливі пуски ракет та дронів.

«Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення працює над усуненням причин технічного збою», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В області активно працювали сили протиповітряної оборони.

На щастя, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не сталося. У той же час у трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання лісової підстилки та трав’яного настилу. Пожежі локалізували.

Станом на 9:15 надійшло повідомлення про поранення 66 річної мешканки одного з населених пунктів Київщини. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася.