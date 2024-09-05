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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:16 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача Міг-31К. Станом на 12:46 тривогу скасовано.

Мапа тривог мала такий вигляд: 

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Нагадаємо, у столиці 5 вересня тривога тривала понад дев'ять годин, «шахеди» заходили поодинці, утім жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі. 

Як раніше повідомив мер міста Віталій Кличко, сьогодні, 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО). Мешканці столиці повідомляли про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО. 

Теги: тривога війна винищувач

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