Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:16 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача Міг-31К. Станом на 12:46 тривогу скасовано.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, у столиці 5 вересня тривога тривала понад дев'ять годин, «шахеди» заходили поодинці, утім жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі.

Як раніше повідомив мер міста Віталій Кличко, сьогодні, 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО). Мешканці столиці повідомляли про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО.