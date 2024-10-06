Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі

В Індії поширене насильство в шлюбі ‒ згідно з нещодавнім державним опитуванням, кожна 25 жінка стикалася з сексуальним насильством з боку своїх чоловіків

Зґвалтування подружжя заборонено більш ніж у 100 країнах

Індійський уряд висловився проти того, щоб визнавати зґвалтування у шлюбі кримінальним злочином, пояснивши це тим, що такий підхід може бути «надто жорстким» і «диспропорційним». Про це повідомляють видання The Indian Express та BBC.

Так, уряд підкреслив, що хоча чоловік не має права порушувати згоду дружини, визнання такого порушення як «зґвалтування» в межах шлюбу вважається начебто «надмірно суворим заходом».

Це стало першою офіційною заявою уряду проти скасування виключення для зґвалтування у шлюбі.

Зґвалтування подружжя заборонено більш ніж у 100 країнах. Але Індія залишається серед трьох десятків країн ‒ разом з Пакистаном, Афганістаном і Саудівською Аравією, де закон є серед чинних законодавчих актів.

В останні роки в Індії подали кілька петицій із закликом скасувати розділ 375 Кримінального кодексу країни, що діє з 1860 року. У законі згадується кілька «виключень» або ситуацій, у яких секс не є зґвалтуванням. Одне з них ‒ «з боку чоловіка з його дружиною», якщо дружина неповнолітня.

Активісти заявляють, що такий аргумент є нейпринятним у наш час і що примусовий секс є згвалтуванням, незалежно від того, хто, його вчиняє. Але індійський уряд, релігійні групи та активісти за права чоловіків виступають проти будь-яких планів внести поправки до закону, стверджуючи, що згода на статеві стосунки «передбачається» у шлюбі, і що дружина не може відмовитися від неї пізніше.

Нагадаємо, законопроєкт в Іраку, який пропонує одружувати дівчат віком від дев’яти років, спровокував протести по всій країні. Активісти заявляють, що це «легалізує зґвалтування дітей». The Guardian пише, що не існує системи чоловічої опіки, яка б вимагала від жінок отримання дозволу від чоловіка, батька чи опікуна для прийняття важливих життєвих рішень, таких як вступ у шлюб.

З 1950-х років в Іраку одруження до досягнення 18-річного віку заборонено. Проте ЮНІСЕФ виявило, що 28% іракських дівчат виходять заміж до повноліття.