Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі
В Індії поширене насильство в шлюбі ‒ згідно з нещодавнім державним опитуванням, кожна 25 жінка стикалася з сексуальним насильством з боку своїх чоловіків
фото: ВВС

Зґвалтування подружжя заборонено більш ніж у 100 країнах

Індійський уряд висловився проти того, щоб визнавати зґвалтування у шлюбі кримінальним злочином, пояснивши це тим, що такий підхід може бути «надто жорстким» і «диспропорційним». Про це повідомляють видання The Indian Express та BBC.

Так, уряд підкреслив, що хоча чоловік не має права порушувати згоду дружини, визнання такого порушення як «зґвалтування» в межах шлюбу вважається начебто «надмірно суворим заходом».

Це стало першою офіційною заявою уряду проти скасування виключення для зґвалтування у шлюбі.

Зґвалтування подружжя заборонено більш ніж у 100 країнах. Але Індія залишається серед трьох десятків країн ‒ разом з Пакистаном, Афганістаном і Саудівською Аравією, де закон є серед чинних законодавчих актів.

В останні роки в Індії подали кілька петицій із закликом скасувати розділ 375 Кримінального кодексу країни, що діє з 1860 року. У законі згадується кілька «виключень» або ситуацій, у яких секс не є зґвалтуванням. Одне з них ‒ «з боку чоловіка з його дружиною», якщо дружина неповнолітня.

Активісти заявляють, що такий аргумент є нейпринятним у наш час і що примусовий секс є згвалтуванням, незалежно від того, хто, його вчиняє. Але індійський уряд, релігійні групи та активісти за права чоловіків виступають проти будь-яких планів внести поправки до закону, стверджуючи, що згода на статеві стосунки «передбачається» у шлюбі, і що дружина не може відмовитися від неї пізніше.

Нагадаємо, законопроєкт в Іраку, який пропонує одружувати дівчат віком від дев’яти років, спровокував протести по всій країні. Активісти заявляють, що це «легалізує зґвалтування дітей». The Guardian пише, що не існує системи чоловічої опіки, яка б вимагала від жінок отримання дозволу від чоловіка, батька чи опікуна для прийняття важливих життєвих рішень, таких як вступ у шлюб. 

З 1950-х років в Іраку одруження до досягнення 18-річного віку заборонено. Проте ЮНІСЕФ виявило, що 28% іракських дівчат виходять заміж до повноліття.

Читайте також:

Теги: закон Індія чоловік дружина зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Член палати лордів Британії Вахід Аллі покривав дружині Стармера витрати на одяг
Прем'єр Великої Британії потрапив у скандал через покупки для дружини
16 вересня, 08:38
Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків
Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону
17 вересня, 19:17
Зустріч президента Індії та президента України в Києві, серпень 2024 року
Індія передає Україні снаряди всупереч протестам Москви? Reuters розкриває подробиці
19 вересня, 10:30
Мігрант з Гаяни який обманом був залучений до армії РФ
Росія обманом змусила мігрантів з Гани воювати проти України
20 вересня, 21:29
Никитюк був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника міліції Херсонської області
Колишній радник Залужного загинув від удару ракети
21 вересня, 14:11
Законопроєкт, який отримав назву «Закон Флако», спрямований на зменшення ризику застосування родентицидів для інших популяцій тварин
Влада Нью-Йорка віднайшла незвичний метод боротьби із гризунами – ЗМІ
27 вересня, 18:54
Один із суперників наніс іншому удар у шию побутовим ножем і втік, залишивши знаряддя злочину на місці
У Дарницькому районі чоловік зарізав знайомого: деталі від поліції
25 вересня, 13:53
Tik-Tok несе загрозу користувачам в Україні
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram
27 вересня, 22:20
Голова парламенту Грузії вважає, що ЛГБТ є «тимчасовою ідеєю та ідеологією»
Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
3 жовтня, 10:18

Соціум

Вчені пояснили, що провокує зростання інтенсивності повеней та ураганів
Вчені пояснили, що провокує зростання інтенсивності повеней та ураганів
Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі
Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі
У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять
У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять
На Тайвані вирує тайфун «Кратон», загинуло вже чотири людини
На Тайвані вирує тайфун «Кратон», загинуло вже чотири людини
У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян
У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
13K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12K
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують
9151
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
7632
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua