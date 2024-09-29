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«Славіка відпускають»: мати підозрюваного у вбивстві Фаріон впевнена у фіналі суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Славіка відпускають»: мати підозрюваного у вбивстві Фаріон впевнена у фіналі суду
Мати підозрюваного стверджує, що він не знав Ірину Фаріон
фото з відкритих джерел

«Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували», – мати підозрюваного у вбивстві

Матір підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Олена Зінченко заявила, що жодного прямого доказу винуватості її сина В'ячеслава немає. Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.

«Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди  – це незаконне рішення», – заявила жінка.

Олена Зінченко додала, що її син до суду не знав мовознавицю Ірину Фаріон.

«Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко невинний. Тоді ми зможемо довіряти слідству, то тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя», – йдеться у заяві.

Журналісти запитали мати підозрюваного, яким буде фінал суду, на що вона: «Славіка відпускають, це точно».

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон.

Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. 

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Теги: поліція син суд мовознавець Ірина Фаріон вбивство

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