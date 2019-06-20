На Київщині за 10 днів затримали пів сотні браконьєрів з електровудками та сітками (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна вага вилучених водних біоресурсів склала 250 кг Фото: Київський рибоохоронний патруль

Сума збитків становить 38 646 грн

З 7 по 17 червня 2019 року Київський рибоохоронний патруль спільно з правоохоронними органами та громадськими інспекторами рибоохорони задокументував 53 правопорушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляється на сторінці патруля у Facebook.

Так, було складено 14 протоколів за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП), 19 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП, з яких 14 протоколів складено на користувачів (промисловиків) за вилов водних біоресурсів у забороненому місці та неправильне ведення промислових журналів і п’ять - вилов риби з незареєстрованих плавзасобів. По три протоколи складено за ст. 188-5 КУпАП (невиконання припису, за несвоєчасне ведення промислового журналу та вилов сітки без розпізнавальних знаків), ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (зберігання заборонених знарядь лову) та ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (збут водних біоресурсів без відповідних документів).

Також викрито три кримінальних порушення за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом) і оформлено вісім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.

Протягом десяти днів рибоохоронні патрульні вилучили заборонені знаряддя у такій кількості: 69 одиниць сітки, 5 одиниць ятерів, 4 «павуки», по дві «косинки» і неводи, а також електровудку, «топтуху» та раколовку. Затримано три човни.

Загальна вага вилучених водних біоресурсів склала 250 кг. Сума збитків, завданих рибному господарству, становить 38 646 грн.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано на Київському водосховищі. Крім того, правопорушників викрито на водосховищах Великий Супій, Гречана Гребля, річках Тетерів, Десна, Тарганка, Десенка, Рось, Роська, Роставиця, Іржавець, Підбірна та озері Центральне, що у м. Березань.

Для прикладу, 14 червня на р. Тарганка, притока р. Рось, в районі с. Логвин Володарського району затримано грубого порушника правил рибальства. Чоловік за допомогою електроструму проводив вилов водних біоресурсів з дерев’яного човна. При перевірці патрульні виявили 8 кг риби у такій кількості. Нанесені збитки становлять 3 796 грн. Зважаючи, що застосування електроструму є способом масового знищення об'єктів тваринного світу, будуть вжиті заходи щодо виявлення загиблої риби на дні водойми та нарахування реальних збитків. На місце події викликано слідчо-оперативну групу Нацполіції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ. Автомобіль, човен, електровудку та незаконно добуту рибу вилучено працівниками поліції.

Ще два кримінальних правопорушень було зафіксовано 12 червня на Канівському водосховищі, в адмінмежах м. Ржищів та 13 червня на гирлі р. Тетерів, поблизу с. Сухолуччя Вишгородського району. Загальна вага незаконно виловлених водних біоресурсів склала 231 кг. Сума нанесених збитків становить 27 846 грн.