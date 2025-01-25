Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині
Російська армія «звільняє» Козачу Локню, руйнуючи її КАБами
фото: Олекса Світлійший/Facebook

Росіяни скинули за добу 14 авіабомб на Козачу Локню

За добу російські війська скинули більше як 10 КАБів на своє власне село в Курській області. Від такого «визволення» постраждала місцева жителька. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківськи.

«Це так російська армія типу «звільняє» Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян», – сказав Дмитрашківський.

Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині фото 1

«Вона отримала серйозну контузію. І це при тому, що КАБ вибухнув просто серед її подвір’я. До речі, це вже з нею не вперше – раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що він після прильоту не завалилась їй на голову!», – пояснив він.

Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині фото 2

Пресофіцер зауважив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін поставив своїй армії завдання «звільнити» територію з фундаментами, а не населені пункти й людей.

Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині фото 3

«Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року», – наголосив Дмитрашківський.

Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині фото 4

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Курщині та вибивають російських військових із зайнятих позицій.

Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині фото 5

Крім того, Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомлялося, що станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області. Із них приблизно чверть було вбито в бою.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

Читайте також:

Теги: росія диктатор жінка будинок президент Володимир Зеленський Північна Корея путін армія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Подкур – співавтор проєкту «Биківня, Бабин Яр, Буча – між масакрою і пам‘яттю про неї»
Історик Роман Подкур: Невивчені українцями уроки комуністичної окупації допомогли Путіну Культурний фронт
15 сiчня, 12:20
Історик заявив, що його дивує працездатність Зеленського
Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського
3 сiчня, 04:34
Пошкоджена будівля Національної спілки письменників України
У новорічну ніч дрони пошкодили будинок Національної спілки письменників України (фото)
2 сiчня, 01:42
Зеленський розповів про підготовку до зустрічі із президенткою Швейцарії
Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
7 сiчня, 20:47
Китайський застосунок вітає нових користувачів, там уже зʼявилися 63 тис. публікацій на тему «біженець TikTok»
«TikTok-біженці». На тлі можливої заборони американці качають інший китайський застосунок
14 сiчня, 15:56
Трамп підпише низку важливих паперів у перші дні офіційного другого строку на посаді
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
17 сiчня, 08:28
Байден побажав родині Трампа всього найкращого в наступні чотири роки
Трамп розповів, що Байден написав йому у прощальному листі
22 сiчня, 21:18
Україна вимушена тримати оборону й концентрувати сили фактично уздовж усієї лінії фронту
Сирський заявив, що Україна не може виграти війну в обороні
19 сiчня, 21:27
Подоляк: Треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі
Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
22 сiчня, 16:15

Події в Україні

Скільки людей загинуло в Маріуполі: Зеленський назвав цифри
Скільки людей загинуло в Маріуполі: Зеленський назвав цифри
Герой України розповів, у якому випадку перемир’я принесло б користь ЗСУ
Герой України розповів, у якому випадку перемир’я принесло б користь ЗСУ
Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині
Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині
Україна готова транспортувати газ до Європи. Зеленський назвав умову
Україна готова транспортувати газ до Європи. Зеленський назвав умову
Військовозобов’язаний у суді скасував висновок ВЛК про придатність до служби
Військовозобов’язаний у суді скасував висновок ВЛК про придатність до служби
Десантники знищили підрозділ російських морпіхів, які вбивали полонених
Десантники знищили підрозділ російських морпіхів, які вбивали полонених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
25K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
18K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
8947
Втрати ворога станом на 25 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua