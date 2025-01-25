Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині

Росіяни скинули за добу 14 авіабомб на Козачу Локню

За добу російські війська скинули більше як 10 КАБів на своє власне село в Курській області. Від такого «визволення» постраждала місцева жителька. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківськи.

«Це так російська армія типу «звільняє» Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян», – сказав Дмитрашківський.

«Вона отримала серйозну контузію. І це при тому, що КАБ вибухнув просто серед її подвір’я. До речі, це вже з нею не вперше – раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що він після прильоту не завалилась їй на голову!», – пояснив він.

Пресофіцер зауважив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін поставив своїй армії завдання «звільнити» територію з фундаментами, а не населені пункти й людей.

«Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року», – наголосив Дмитрашківський.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Курщині та вибивають російських військових із зайнятих позицій.

Крім того, Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомлялося, що станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у Курській області. Із них приблизно чверть було вбито в бою.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.