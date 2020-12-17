На Шулявці велика пожежа: горить секонд-хенд (відео)

Дим від пожежі відчувається у найближчих будівлях

У Солом’янському районі Києва поблизу Шулявського шляхопроводу виникла пожежа.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Схоже, що горить склад із секонд-хендом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дим відчувається навіть у найближчих офісах при закритих вікнах.

Офіційного повідомлення Головного управління ДСНС у Києві про цю пожежу поки що немає.

Нагадаємо, 15 грудня у Києві стався інцидент: упали три опори освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність. Мер підкреслив, що зацікавлений у цьому, оскільки це – його репутація.