«Шокований». Депутат Київради розповів, як відбуваються перевірки станцій метро
Тарас Козак: «Письмово, словами описуються всі проблеми. Без фото, без відео, без онлайн-звязку, без швидкого доступу до критичної інформації»
Перевірка стану столичного метрополітену проводиться уночі працівником служби, який опісля зауваження записує у паперовий журнал. При цьому ні на фото, ні на відео проблеми не фіксуються. Про це завив депутат фракції «Голос» у Київраді Тарас Козак.
«Триває засідання ТКК Київради щодо аварійної ситуації в Київському метрополітені. Відкриваються деякі цікаві особливості. Щоночі в метрополітені проводяться огляди стану тунелів. Це відбувається шляхом проходження працівником служби метро пішки по тунелю. Результати огляду цей працівник повинен занести в паперові журнали МУС-3 і МУС-8 (назви записано на слух, можу помилитися)», – написав Козак.
Особливе обурення у депутата Київради викликало те, що фіксація зауважень відбувається письмово без жодних фото чи відео звітів. «Письмово, словами описуються всі проблеми. Без фото, без відео, без онлайн-звязку, без швидкого доступу до критичної інформації. До речі, потім ці журнали читає майстер, аналізує результати і вживає необхідні заходи, теж розпорядження прописуються в інші паперові) журнали. Шокований», – обурився Козак.
Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у Києві закрито на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.
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