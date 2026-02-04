Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

5 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Як повідомлялося, уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
20 сiчня, 16:53
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26
Зеленський про енергетику: Відновлення йде після кожного удару
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
16 сiчня, 15:27
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
12 сiчня, 13:03
Січень 2006 року. Мешканці Алчевська гріються біля «буржуйки» у військовому наметі, де були гарячий чай та їжа з армійської кухні
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
9 сiчня, 14:18
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
9 сiчня, 07:52
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Удар по енергетиці. «Укренерго» терміново звернулося мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя
8 сiчня, 00:03
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
5 сiчня, 18:55

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 5 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Київ отримав партію генераторів від Франції
Київ отримав партію генераторів від Франції
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка
Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка
Окупанти вдарили по ринку на Донеччині: десятки жертв
Окупанти вдарили по ринку на Донеччині: десятки жертв
У ЗСУ створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони
У ЗСУ створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua