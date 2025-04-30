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Путін перейменує аеропорт Волгограда на «Сталінград» через нібито прохання містян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Путін перейменує аеропорт Волгограда на «Сталінград» через нібито прохання містян
Волгоград до 1925 року мав назву Царицин, а до 1961 року – Сталінград
колаж: glavcom.ua

Напередодні російські медіа писали, що перейменування було здійснене на прохання «жителів Волгоградської області і учасників «СВО»

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про присвоєння міжнародному аеропорту Волгоград історичного найменування Сталінград». Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

«Путін підписав указ про присвоєння міжнародному аеропорту Волгограда історичного найменування «Сталінград», – йдеться у заяві Кремля.

Напередодні російські медіа писали, що перейменування було здійснене на прохання «жителів Волгоградської області, ветеранської спільноти, а також учасників «СВО». Таку заяву очільнику Кремля передав губернатор регіону Андрій Бочаров.

«Ну, їхнє слово для мене закон. Так і зробимо», – відповів Путін.

Волгоград до 1925 року мав назву Царицин, а до 1961 року – Сталінград, адміністративний центр Волгоградської області, місто-герой. Під час Другої світової війни біля місту відбулася Сталінградська битва, яка завершилася перемогою Червоної армії.

Влада Росії активно використовує Сталінградську битву у своїй пропаганді як культ перемоги: Сталінград нібито символ «героїзму» радянського народу. 10 листопада 1961 місто Сталінград з ідеологічних причин за рішенням XXII з'їзду КПРС було перейменовано на Волгоград.

До слова, у 2023 році напередодні приїзду до Волгограда президента країни-агресора Володимира Путіна на всіх основних в'їздах до міста дорожні знаки «Волгоград» тимчасово замінено на знаки «Сталінград».

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу.

Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.

Раніше, у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та російські Telegram-канали.

Попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить «Лукойлу». Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

Також у травні 2024 року у військовій частині №44885, розташованій у Дзержинському районі Волгограда, сталася велика пожежа.

До слова, адміністрація міста Камишина Волгоградської області відправила на антикорупційну експертизу проєкт постанови про створення військової дільниці для поховання та увічнення пам'яті загиблих та померлих під час захисту вітчизни. Про це повідомляє v1.ru. Як випливає з розміщеного у відкритому доступі документа, військова дільниця № 1 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 34:36:000014:2037.

Теги: Йосип Сталін путін росія

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