Україна повернула тіла полеглих воїнів, суд заочно заарештував Новинського. Головне за 18 вересня

Україна повернула тіла полеглих воїнів, суд заочно заарештував екснардепа Новинського, ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою. «Главком» склав добірку новин 18 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з військовою делегацією. Міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці в оборонній та безпековій сферах.

Польща підписала з Україною меморандум про співпрацю в навчанні управління дронами. Польща отримає доступ до програмного забезпечення для спостереження за атаками Росії.

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою

Центральна виборча комісія визнала екснардепку Тетяну Чорновол народною депутаткою. Вона займе місце вбитого парламентаря Андрія Парубія.

Після трагічної загибелі народного депутата Андрія Парубія, який був застрелений 30 серпня у Львові, згідно з чинним виборчим законодавством його місце у Верховній Раді має обійняти наступний кандидат у виборчому списку політичної партії. Наступною у виборчому списку політичної партії «Європейська солідарність» є Тетяна Чорновол – відома журналістка, активістка та колишня народна депутатка. Наразі Чорновол чинна військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду у сфері технологій. Вона передбачає багатомільярдні інвестиції в Британію та США.

«Це момент для реалізації інвестицій, створення робочих місць і укладення угод, які покращать життя людей», – заявив Стармер, зазначивши, що «це найбільший інвестиційний пакет такого роду в історії Великобританії».

Трамп назвав угоду «дуже великою» і додав, що США та Великобританію поєднує «нерозривний зв’язок, який ми маємо незалежно від того, що ми робимо сьогодні». Загальні американські інвестиції у Велику Британію складуть 150 млрд фунтів стерлінгів, водночас Британія інвестує в США до 100 млрд.

Зазначається, що компанія Blackstone протягом 10 років вкладе в Британії 100 млрд фунтів стерлінгів. Інвестиційна компанія Prologis вкладе 3,9 млрд фунтів стерлінгів в Кембридж, а також в модернізацію термінала в Давентрі. Компанія Palantir інвестує до 1,5 млрд стерлінгів в британські оборонні інновації.

Також значні інвестиції очікуються від компаній Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce. Серед інших вкладників – американські компанії Amentum, Boeing (яка отримала замовлення на переобладнання в Британії двох літаків для ВПС США), інженерна фірма STAX та багато інших.

Україна повернула тіла полеглих воїнів

Україна повернула 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом правоохоронці проведуть необхідні експертизи та ідентифікують особи репатрійованих.

Репатріація відбулася за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста. Востаннє про повернення до України загиблих військових Сил оборони повідомлялося 19 серпня. Тоді в результаті репатріацій також вдалося повернути 1000 тіл.

Суд заочно заарештував екснардепа Новинського

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата Вадима Новинського, обраного від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок». Політика, якого Державне бюро розслідувань та СБУ підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі, заочно арештували.

За даними слідства, з 2014 року підозрюваний просував російські наративи через медіа та публічні виступи. Слідство вважає, що він намагався формувати в українському суспільстві антиурядові та проросійські настрої, а також виправдовував російську агресію.

Слідство встановило, що депутат виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) та від його імені курував УПЦ МП. Після початку повномасштабного вторгнення він склав повноваження та зараз переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітету України.