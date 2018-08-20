Наслідки негоди: влада обіцяє, що сьогодні буде відновлено рух на Антоновича



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Відновлення дорожнього покриття на вулиці Антоновича

Тивають роботи з відновлення основи пошкодженого дорожнього покриття, зруйнованого внаслідок негоди

У понеділок, 20 серпня, не пізніше 14:00, рух автотранспорту на вулиці Антоновича у столиці повністю відновлять. Про це заявив керівник КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.

За словами Густєлєва, тривають роботи з відновлення основи пошкодженого дорожнього покриття. Проте, вони ускладнюються через велику кількість інженерних комунікацій під проїжджою частиною вулиці (побутова, дощова, зливова каналізації).

«Роботи триватимуть протягом усієї ночi. «Київавтодор» докладає максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати провал дорожнього покриття на вул. Антоновича i мінімізувати незручності для киян. Вже завтра (20 серпня. – Ред.), в середині дня, рух транспорту вулицею Антоновича плануємо повністю відновити», – зазначив Густєлєв.

Нагадаємо, нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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