Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наземні переходи замість «Метрограду»: на Бессарабці зміниться схему руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Наземні переходи замість «Метрограду»: на Бессарабці зміниться схему руху
Візуалізація зміни схеми руху пішоходів навколо Бессарабської площі
фото: КМДА

Загалом у Бессарабському кварталі облаштують шість нових наземних переходів та реконструюють два наявні

У Києві найближчим часом кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Усі підземні переходи продублюють наземними, аби створити зручні та доступні маршрути. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, інформує «Главком».

Безбар'єрний простір навколо Бессарабського кварталу
Безбар'єрний простір навколо Бессарабського кварталу
фото: КМДА

«Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ «Метроград», продублюють безпечними наземними переходами. Роботи розпочнуть найближчим часом», – зазначив посадовець.

Наземний пішохідний перехід: вул. Шота Руставелі - вул. Басейна
Наземний пішохідний перехід: вул. Шота Руставелі - вул. Басейна
фото: КМДА

Загалом у Бессарабському кварталі облаштують шість нових наземних переходів та реконструюють два наявні. Вони пройдуть через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну. Пішохідний перехід між вулицею Хрещатик і Бессарабським ринком уже забезпечує доступний маршрут для киян і гостей столиці. Відповідну схему організації дорожнього руху вже погодило Патрульна поліція Києва.

Наземний пішохідний перехід: вул. вул. Басейна - Бессарабський ринок
Наземний пішохідний перехід: вул. вул. Басейна - Бессарабський ринок
фото: КМДА
Наземний пішохідний перехід на бульварі Тараса Шевченка
Наземний пішохідний перехід на бульварі Тараса Шевченка
фото: КМДА
Наземний пішохідний перехід: вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд
Наземний пішохідний перехід: вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд
фото: КМДА
Наземний пішохідний перехід: вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд
Наземний пішохідний перехід: вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд
фото: КМДА
Наземний пішохідний перехід: Бессарабський проїзд - вул. Басейна
Наземний пішохідний перехід: Бессарабський проїзд - вул. Басейна
фото: КМДА

Що саме зміниться для пішоходів та водіїв:

  • Інклюзивність та світлофори: На нових переходах встановлять транспортні й пішохідні світлофори, понизять бортовий камінь, укладуть тактильну плитку та обладнають кнопки звукового супроводу для людей із порушеннями зору.
  • Зміни на Бессарабському проїзді: Уздовж вулиці Басейної облаштують наземний перехід і додатковий тротуар з боку «Арена Сіті» (для безпечного маршруту від б-ру Лесі Українки до Хрещатика). Окрім цього, перерозподілять смуги руху та зроблять регульований заїзд до підземного паркінгу.
  • Реконструкція біля ринку: Оновлять перехід між Бессарабським ринком і Крутим узвозом. Між ринком та «Арена Сіті» облаштують паркувальну зону з виділеними місцями для людей з інвалідністю.
  • Велоінфраструктура: Схема передбачає велопереїзди, суміжні з пішохідними переходами, через б-р Тараса Шевченка, Велика Васильківську, Басейну та Бессарабський проїзд. 

Планується, що після реалізації проєкту навколо Бессарабської площі сформується цілісний безбар’єрний маршрут, і містянам більше не доведеться спускатися у підземні переходи зі сходами.

Нагадаємо, реорганізація руху та поява нових велосмуг на Вокзальній площі у Києві спровокували черговий скандал та активну дискусії у мережі.  Зокрема, народний депутат Олександр Федієнко різко розкритикував оновлену інфраструктуру. Він  здивувався логіці проєктувальників, зазначивши, що вперше бачить велосмуги, які облаштовані по колу та, на його думку, не мають логічного початку.

Теги: Київ дороги столиця інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
11 серпня, 00:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 07:54
Держаудитслужба перевірить, куди пішли 30 млрд грн на українські дороги
Асфальтні королі отримали «чорну мітку». Держава розпочинає масштабну ревізію
13 серпня, 17:26
23 серпня холодний атмосферний фронт охолодить більшість регіонів України
Спека відступає, але на сході України до 37°: погода на 23 серпня 2026 року
23 серпня, 06:00
Російські війська дедалі частіше використовують ракети С-400 як засіб терору проти цивільного населення
Київ став прифронтовим містом: військовий пояснив, чому РФ може частіше завдавати ударів
1 серпня, 18:48
Під головуванням президента відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України
Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва
5 серпня, 19:06
Холодильник із фірмовим морозивом у мережі Roshen
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
12 серпня, 11:03
Бортницька станція аерації – комплекс інженерних споруд, обладнання та комунікацій, призначений для повного біологічного очищення стічних вод Києва
Чи захищена Бортницька станція аерації? Урядовець дав пояснення
14 серпня, 15:19
У Києві після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту (оновлено)
У Києві після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту (оновлено)
20 серпня, 09:03

Новини

Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження
Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження
Наземні переходи замість «Метрограду»: на Бессарабці зміниться схему руху
Наземні переходи замість «Метрограду»: на Бессарабці зміниться схему руху
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Дим над стадіоном Лобановського у Києві: що з ареною після ворожої атаки (відео)
Дим над стадіоном Лобановського у Києві: що з ареною після ворожої атаки (відео)
Натовпи на станції «Лісова»: метро переповнене через повітряну тривогу (фото)
Натовпи на станції «Лісова»: метро переповнене через повітряну тривогу (фото)
Свіжий ремонт і вибиті вікна: у Києві перед 1 вересня пошкоджено дві школи (фото)
Свіжий ремонт і вибиті вікна: у Києві перед 1 вересня пошкоджено дві школи (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua