Наземні переходи замість «Метрограду»: на Бессарабці зміниться схему руху

Загалом у Бессарабському кварталі облаштують шість нових наземних переходів та реконструюють два наявні

У Києві найближчим часом кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Усі підземні переходи продублюють наземними, аби створити зручні та доступні маршрути. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, інформує «Главком».

Безбар'єрний простір навколо Бессарабського кварталу фото: КМДА

«Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ «Метроград», продублюють безпечними наземними переходами. Роботи розпочнуть найближчим часом», – зазначив посадовець.

Наземний пішохідний перехід: вул. Шота Руставелі - вул. Басейна фото: КМДА

Загалом у Бессарабському кварталі облаштують шість нових наземних переходів та реконструюють два наявні. Вони пройдуть через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну. Пішохідний перехід між вулицею Хрещатик і Бессарабським ринком уже забезпечує доступний маршрут для киян і гостей столиці. Відповідну схему організації дорожнього руху вже погодило Патрульна поліція Києва.

Наземний пішохідний перехід: вул. вул. Басейна - Бессарабський ринок фото: КМДА

Наземний пішохідний перехід на бульварі Тараса Шевченка фото: КМДА

Наземний пішохідний перехід: вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд фото: КМДА

Наземний пішохідний перехід: вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд фото: КМДА

Наземний пішохідний перехід: Бессарабський проїзд - вул. Басейна фото: КМДА

Що саме зміниться для пішоходів та водіїв:

Інклюзивність та світлофори : На нових переходах встановлять транспортні й пішохідні світлофори, понизять бортовий камінь, укладуть тактильну плитку та обладнають кнопки звукового супроводу для людей із порушеннями зору.

: На нових переходах встановлять транспортні й пішохідні світлофори, понизять бортовий камінь, укладуть тактильну плитку та обладнають кнопки звукового супроводу для людей із порушеннями зору. Зміни на Бессарабському проїзді : Уздовж вулиці Басейної облаштують наземний перехід і додатковий тротуар з боку «Арена Сіті» (для безпечного маршруту від б-ру Лесі Українки до Хрещатика). Окрім цього, перерозподілять смуги руху та зроблять регульований заїзд до підземного паркінгу.

: Уздовж вулиці Басейної облаштують наземний перехід і додатковий тротуар з боку «Арена Сіті» (для безпечного маршруту від б-ру Лесі Українки до Хрещатика). Окрім цього, перерозподілять смуги руху та зроблять регульований заїзд до підземного паркінгу. Реконструкція біля ринку : Оновлять перехід між Бессарабським ринком і Крутим узвозом. Між ринком та «Арена Сіті» облаштують паркувальну зону з виділеними місцями для людей з інвалідністю.

: Оновлять перехід між Бессарабським ринком і Крутим узвозом. Між ринком та «Арена Сіті» облаштують паркувальну зону з виділеними місцями для людей з інвалідністю. Велоінфраструктура: Схема передбачає велопереїзди, суміжні з пішохідними переходами, через б-р Тараса Шевченка, Велика Васильківську, Басейну та Бессарабський проїзд.

Планується, що після реалізації проєкту навколо Бессарабської площі сформується цілісний безбар’єрний маршрут, і містянам більше не доведеться спускатися у підземні переходи зі сходами.

Нагадаємо, реорганізація руху та поява нових велосмуг на Вокзальній площі у Києві спровокували черговий скандал та активну дискусії у мережі. Зокрема, народний депутат Олександр Федієнко різко розкритикував оновлену інфраструктуру. Він здивувався логіці проєктувальників, зазначивши, що вперше бачить велосмуги, які облаштовані по колу та, на його думку, не мають логічного початку.