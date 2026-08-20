У Києві після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
Тимчасово змінено рух трамваїв №11, №17
Унаслідок російської атаки у ніч на 20 серпня громадський транспорт у столиці курсує зі змінами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Тролейбуси № 8 курсують до Севастопольської площі. Також тимчасово змінено рух трамваїв №11, №17.
Рух трамваїв організовано:
- вул. Добринінська – вул. Героїв полку «Азов» – вул. Героїв Дніпра – ст. м. «Героїв Дніпра».
«Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів», – наголошує (КМДА).
Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок цього загинули люди, є багато поранених.
Як повідомлялося, через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області внесено зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці.
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