Що не так із велосмугами біля столичного вокзалу? Нардеп спровокував нове обговорення

Нардеп висловив сподівання, що подібні інфраструктурні рішення не будуть масштабувати на інші міста України

Реорганізація руху та поява нових велосмуг на Вокзальній площі у Києві спровокували черговий скандал та активну дискусії у мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народного депутата Олександра Федієнка.

Федієнко на своїй сторінці у Facebook різко розкритикував оновлену інфраструктуру біля головного залізничного вокзалу країни. Депутат здивувався логіці проєктувальників, зазначивши, що вперше бачить велосмуги, які облаштовані по колу та, на його думку, не мають логічного початку.

«Я так розумію філософію того потужного архітектора, який проєктував цю історію для того, щоб вивести гроші, це типу ви берете ровера, вдягаєте на себе чемодани, сідайте на вєлік і чухаєте до вокзалу», – обурився нардеп.

Окремо Федієнко звернув увагу на зміну локацій для зупинки громадського транспорту. За його словами, після реорганізації пасажири змушені перетинатися з рухом велосипедистів, що створює додатковий конфлікт і небезпеку для пішоходів з важким багажем. Депутат висловив сподівання, що подібні рішення не будуть масштабувати на інші міста України.

Допис Федієнка викликав неоднозначну реакцію серед його колег та підписників:

Критика та підтримка нардепа : Деякі дописувачі погодилися з оцінкою, назвавши нове рішення «огидним за виглядом та функціоналом», а нардепка Соломія Бобровська лаконічно зазначила: «Це ніхто не розуміє». Інші користувачі запропонували направити депутатський запит, щоб з'ясувати реальну кількість велосипедистів, які щодня користуються цією ділянкою.

: Деякі дописувачі погодилися з оцінкою, назвавши нове рішення «огидним за виглядом та функціоналом», а нардепка Соломія Бобровська лаконічно зазначила: «Це ніхто не розуміє». Інші користувачі запропонували направити депутатський запит, щоб з'ясувати реальну кількість велосипедистів, які щодня користуються цією ділянкою. Захист урбаністичного рішення: Водночас знайшлися й ті, хто регулярно користується оновленою смугою. Читачі наголошують, що це одна з небагатьох якісно облаштованих велосмуг у місті, а круговий рух біля вокзалу потрібен для безпечного об'їзду площі працівниками вокзалу, кур'єрами та пасажирами з компактним багажем.

Коментарі під дописом Олександра Федієнка скриншот

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Нагадаємо, нову схему напрямків руху на Вокзальній площі представили в жовтні 2024 року. Пресслужба КП «Центр організації дорожнього руху» (ЦОДР) пояснювала, що зміни зумовлені потребою в ліквідації стихійного паркування, а також усуненням руху транзитного транспорту.

З 19 жовтня 2024 року транспортні та пішохідні потоки розподілені таким чином, щоб громадський транспорт під'їжджав найближче до вокзалу. А на рух різних видів транспорту відвели окремі смуги:

перша лінія призначена для руху громадського транспорту – на ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів;

друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. На цій смузі дозволяється здійснювати висадку й посадку пасажирів виключно через ліву сторону автомобіля;

третя лінія – для руху таксі та приватних автомобілів. На цій смузі дозволена лише тимчасова зупинка для здійснення висадки та посадки пасажирів.

Згідно зі схемою, рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами інфографіка: Центр організації дорожнього руху

Нова схема організації дорожнього руху від початку роботи викликала хвилю обурення серед частини киян. У соцмережах під дописом ЦОДР у Facebook користувачі нерідко скаржаться на зменшення паркувальних місць біля Центрального вокзалу.

ЦОДР не виключає внесення змін у нову схему на Вокзальній площі, якщо зауваження будуть доцільні та можливі в реалізації. Озвучити власні побажання можна через:

контактний центр 15-51

центральну диспетчерську службу (цілодобово) 044-278-35-40

електронну пошту [email protected]

Нагадаємо, під час чергової повітряної тривоги відвідувачів Київської дитячої залізниці, серед яких були діти та дорослі, працівники попросили залишити будівлю та прямувати в укриття на станції метро «Дорогожичі».