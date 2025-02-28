Бронювання працівників від мобілізації. Уряд вніс зміни до процедури

Запроваджується місячний період для критерію щодо розміру зарплати працівників під час визначення підприємства критично важливими

Кабінет міністрів 28 лютого вчергове вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації та на воєнний час. Про це повідомив «Главком» із посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Зміни внесені до постанови №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і передбачають:

врахування у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року;

незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання;

зменшення до пʼяти днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій;

зменшення до пʼяти днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій; запровадження місячного періоду для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи, організації критично важливими.

Уряд доручив Пенсійному фонду та Міністерству цифрової трансформації протягом місяця забезпечити електронну взаємодію між реєстром застрахованих осіб та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг для перевірки інформації про заробітну плату військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобов'язаних працівників до 31 березня. «Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», – сказав Шмигаль.

Постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук написав у Telegram, що до урядової постанови від 22.11.2024 № 1332 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» внесено зміни.

Як відомо, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу.