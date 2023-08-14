«Скоттівські» шоу – все. YouTube заблокував канали путінського пропагандиста

Пропагандист Скотт Ріттер жаліється на те, що більше не зможе розповсюджувати дезінформацію про війну в Україні в YouTube

11 серпня один із закордонних пропагандистів Скотт Ріттер заявив, що YouTube видалив одразу два його канали. Перший має назву «Шоу Скотта Ріттера» (його регулярно рекламував російський пропагандист Володимир Соловйов), другий – «Запитайте інспектора». Офіційною причиною блокування стали «дискримінаційні висловлювання» Ріттера. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропагандист Соловйов рекламував канал Скотта Ріттера

Останнім гостем Ріттера став Ахра Авідзба, командир терористичного батальйону «Пятнашка». Зазначимо, що Росія активно використовує Скотта Ріттера як «експерта» для просування серед закордонної аудиторії необхідних кремлю наративів.

Аналогічно після початку повномасштабної війни найпопулярніший відеохостинг видалив десятки тисяч відео, які розповсюджували кремлівську пропаганду, та заблокував акаунти російських держвидань. Під обмеження потрапили «Первый канал», RT, «РИА новости», ВГТРК, канали МЗС та МО РФ. Проте значна кількість пропагандистських каналів, які поширюють дезінформацію про війну в Україні, досі доступні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деяким прокремлівським каналам все ще вдається уникнути санкцій. Вони адаптувалися під суворі правила платформи і продовжують розповсюджувати пропаганду. Їхня загальна аудиторія перевищує 10 млн осіб. Наприклад, на YouTube, як і раніше, доступний канал «Комсомольської правди», яка вважається улюбленою газетою Путіна. На її аккаунт підписано 1,3 млн користувачів. Там є відео на кшталт: «Снайпер Москва: Войска у врага деморализованы».

YouTube досі не заблокував всі прокремлівські канали

Не заблоковано досі й канал видання«Московский комсомолец», чий сайт входить до п’ятірки найпопулярніших медіа в РФ. Доступні канали інших пропагандистських видань: «Лента.ру», «Аргументы и факты», news.ru, Regnum та інших. Доступні і пабліки, пов’язані з державою. Наприклад, столичної мерії «Вечірня Москва». YouTube після закрив обліковий запис ВГТРК, але регіональні пабліки уникнули бану. Досі доступні «ВГТРК Белгород», ВГТРК «Санкт-Петербург», «Вести Крым» та багато інших.

Нагадаємо, що Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну. Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN), щоб росіяни не могли читати закордонні медіа.