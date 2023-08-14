Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Скоттівські» шоу – все. YouTube заблокував канали путінського пропагандиста

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Скоттівські» шоу – все. YouTube заблокував канали путінського пропагандиста
Одіозний пропагандист Скотт Ріттер
фото з відкритих джерел

Пропагандист Скотт Ріттер жаліється на те, що більше не зможе розповсюджувати дезінформацію про війну в Україні в YouTube

11 серпня один із закордонних пропагандистів Скотт Ріттер заявив, що YouTube видалив одразу два його канали. Перший має назву «Шоу Скотта Ріттера» (його регулярно рекламував російський пропагандист Володимир Соловйов), другий – «Запитайте інспектора». Офіційною причиною блокування стали «дискримінаційні висловлювання» Ріттера. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандист Соловйов рекламував канал Скотта Ріттера
Пропагандист Соловйов рекламував канал Скотта Ріттера

Останнім гостем Ріттера став Ахра Авідзба, командир терористичного батальйону «Пятнашка». Зазначимо, що Росія активно використовує Скотта Ріттера як «експерта» для просування серед закордонної аудиторії необхідних кремлю наративів.

Аналогічно після початку повномасштабної війни найпопулярніший відеохостинг видалив десятки тисяч відео, які розповсюджували кремлівську пропаганду, та заблокував акаунти російських держвидань. Під обмеження потрапили «Первый канал», RT, «РИА новости», ВГТРК, канали МЗС та МО РФ. Проте значна кількість пропагандистських каналів, які поширюють дезінформацію про війну в Україні, досі доступні.

Деяким прокремлівським каналам все ще вдається уникнути санкцій. Вони адаптувалися під суворі правила платформи і продовжують розповсюджувати пропаганду. Їхня загальна аудиторія перевищує 10 млн осіб.  Наприклад, на YouTube, як і раніше, доступний канал «Комсомольської правди», яка вважається улюбленою газетою Путіна. На її аккаунт підписано 1,3 млн користувачів. Там є відео на кшталт: «Снайпер Москва: Войска у врага деморализованы».

YouTube досі не заблокував всі прокремлівські канали
YouTube досі не заблокував всі прокремлівські канали

Не заблоковано досі й канал видання«Московский комсомолец», чий сайт входить до п’ятірки найпопулярніших медіа в РФ. Доступні канали інших пропагандистських видань: «Лента.ру», «Аргументы и факты», news.ru, Regnum та інших. Доступні і пабліки, пов’язані з державою. Наприклад, столичної мерії «Вечірня Москва». YouTube після закрив обліковий запис ВГТРК, але регіональні пабліки уникнули бану. Досі доступні «ВГТРК Белгород», ВГТРК «Санкт-Петербург», «Вести Крым» та багато інших. 

Нагадаємо, що Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну. Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN), щоб росіяни не могли читати закордонні медіа. 

Теги: росія пропаганда війна YouTube пропагандист

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Беседіна, через постійні обстріли мешканці Куп’янська мають притуплене відчуття самозбереження
Чому жителі Куп’янська не ховаються під час повітряної тривоги: глава військової адміністрації дав відповідь
22 липня, 09:05
Військові навчання у межах Дарницького лісництва
У Києві стартували військово-пошукові навчання. ЗСУ звернулись до громадян
17 липня, 11:17
Блінкен не бачить російської готовності до переговорів
Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну РФ проти України
15 липня, 07:19
Кирило Буданов поінформував про ситуацію в Білорусі
«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України
15 липня, 17:23
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
1 серпня, 21:00
Держава забирає в українців допомогу у розмірі 6,5 тис. грн, видану під час війни. Стала відома причина
Терміново поверніть 6,5 тис. грн! Чому держава вимагає назад «воєнну» допомогу (документ) скандал
3 серпня, 16:07
Президент Зімбабве гідно відповів диктатору Путіну
Президент Зімбабве забракував безкоштовне зерно від Путіна
27 липня, 22:03
Росія може атакувати Україну з моря, навіть попри негоду
«Південь» попередив про загрозу нових атак РФ
27 липня, 06:20
Усі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення
Україна офіційно попередила про військову загрозу в акваторії російських портів
5 серпня, 13:56

Суспільство

Митрополита Павла терміново госпіталізовано
Митрополита Павла терміново госпіталізовано
«Скоттівські» шоу – все. YouTube заблокував канали путінського пропагандиста
«Скоттівські» шоу – все. YouTube заблокував канали путінського пропагандиста
У деяких областях оголошено надзвичайний рівень небезпеки
У деяких областях оголошено надзвичайний рівень небезпеки
«Укренерго» терміново звернулося до українців
«Укренерго» терміново звернулося до українців
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
14K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
11K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
8632
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
6899
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
5179
Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту