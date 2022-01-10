Обшуки у столичній лікарні: медики за гроші видавали фейкові covid-сертифікати

Працівники медзакладу організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від Covid-19

Під час обшуків в учасників групи вилучено документи та понад 1,8 млн грн

Столичні правоохоронці викрили групу осіб, які займалися підробленням свідоцтв про вакцинацію від Covid-19 за грошову винагороду. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що до вказаної групи осіб входили лікарі та працівники одного з медичних закладів Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від Covid-19 за грошову винагороду у розмірі 4-6 тис. грн.

Так, один із учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів та приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам. Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія».

Отримані від клієнтів грошові кошти переховувались на рахунок іншого учасника групи, який їх обготівковував та розподіляв між учасниками протиправної схеми.

На даний час на підставі ухвал суду тривають обшуки в одній зі столичних лікарень та місцями проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1, 8 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Як відомо, СБУ та поліція у 2021 році відкрили понад тисячу кримінальних справ щодо підробки сертифікатів вакцинації та тестів на ковід.

У грудні поліція викрила жителя Київщини, що продавав фейкові сovid-сертифікати.

Також Служба безпеки України викрила в Києві масштабну схему незаконного одержання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19.

2 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.