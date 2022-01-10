Коронавірус: в Україні починається нова хвиля захворюваності

В багатьох регіонах країни почалася динаміка збільшення хворих

Мовою оригіналу

В Украине начался рост госпитализаций.

За последние семь дней, кол-во занятых койкомест выросло на 663 и на 9 января составило 14841. Темп роста за последние семь дней впервые перешел в положительную зону и составил +5%

Україна – 14841 (5%)

Харківська – 1223 (4%)

Дніпропетровська – 1080 (8%)

м.Київ – 983 (-1%)

Львівська – 947 (4%)

Івано-Франківська – 910 (0%)

Вінницька – 825 (9%)

Хмельницька – 691 (4%)

Донецька – 686 (0%)

Одеська – 653 (0%)

Закарпатська – 607 (-3%)

Київська – 578 (11%)

Чернігівська – 571 (12%)

Полтавська – 477 (3%)

Сумська – 477 (8%)

Тернопільська – 472 (2%)

Чернівецька – 461 (21%)

Черкаська – 439 (13%)

Миколаївська – 439 (2%)

Рівненська – 403 (3%)

Житомирська – 387 (9%)

Волинська – 371 (-6%)

Запорізька – 360 (-2%)

Херсонська – 286 (24%)

Кіровоградська – 264 (10%)

Луганська – 251 (11%)

Наибольший темп роста за последние 7 дней был в Херсонской области (+24%) и Черновицкой (+21%)

Конечно это может быть кратковременный отскок и дальнейшая стабилизация на уровне 14-16 тыс. Но мне в это слабо верится, особенно показателен рост в Черновицкой области, которая соседствует с Румынией где сейчас рост новых случаев +250% за неделю.

В крупных городах пока роста нет, но сегодня много граждан с каникул вернутся в города миллионники, дети пойдут в школу, и понесемся со скоростью звука. Дай Бог что-бы мы не вылетели на рекордный уровень госпитализаций который был в начале ноября (53,5 тыс пациентов – 8 ноября). Что будет сейчас я не могу предсказать.

Все будет зависеть от того с какой скоростью будут заполнятся больницы (а на примере США уже видно что скорость может быть сумасшедшая), а так же как оперативно будут реагировать органы власти (предполагаю что как всегда, не оперативно, или вообще никак).

Одним словом всех поздравляю с началом фазы роста госпитализаций и входом в новую волну

Кто не вакцинировался, и не бустернулся, я не виноват, всех предупреждали, и всем рассказывали. Вы сами сделали свой выбор в пользу естественного иммунитета.

Отдельный пламенный «Привет» министру Ляшко, который разрешение на бустеры откладывал до самого последнего момента. Это все можно было начать делать в декабре, но наши чиновники не умеют оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Также хочу передать привет Бубочке. И поблагодараить от лица всех пожилых людей которые до сих пор так и не увидели обещанную тысячу за вакцинацию, которую можно потратить на лекарства в аптеках. Не хватило два месяца чтобы разработать и внедрить механизм для пожилых людей. Сейчас, когда опять все полетит к черту, пенсионеры вспомнят вам обещанную тысячу.

Вообщем спасение утопающих, дело рук самих утопающих.

Берегите себя, и не попадайте в статистику.

Читайте також:

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.