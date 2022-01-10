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    Думки вголос

    Коронавірус: в Україні починається нова хвиля захворюваності

    Українці, на жаль, й досі вакцинуються вкрай повільно - Коронавірус: в Україні починається нова хвиля захворюваності
    Українці, на жаль, й досі вакцинуються вкрай повільно
    фото: moz.gov.ua

    В багатьох регіонах країни почалася динаміка збільшення хворих

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    В Украине начался рост госпитализаций.

    За последние семь дней, кол-во занятых койкомест выросло на 663 и на 9 января составило 14841. Темп роста за последние семь дней впервые перешел в положительную зону и составил +5%

    Україна – 14841 (5%)

    Харківська – 1223 (4%)

    Дніпропетровська – 1080 (8%)

    м.Київ – 983 (-1%)

    Львівська – 947 (4%)

    Івано-Франківська – 910 (0%)

    Вінницька – 825 (9%)

    Хмельницька – 691 (4%)

    Донецька – 686 (0%)

    Одеська – 653 (0%)

    Закарпатська – 607 (-3%)

    Київська – 578 (11%)

    Чернігівська – 571 (12%)

    Полтавська – 477 (3%)

    Сумська – 477 (8%)

    Тернопільська – 472 (2%)

    Чернівецька – 461 (21%)

    Черкаська – 439 (13%)

    Миколаївська – 439 (2%)

    Рівненська – 403 (3%)

    Житомирська – 387 (9%)

    Волинська – 371 (-6%)

    Запорізька – 360 (-2%)

    Херсонська – 286 (24%)

    Кіровоградська – 264 (10%)

    Луганська – 251 (11%)

    Наибольший темп роста за последние 7 дней был в Херсонской области (+24%) и Черновицкой (+21%)

    Конечно это может быть кратковременный отскок и дальнейшая стабилизация на уровне 14-16 тыс. Но мне в это слабо верится, особенно показателен рост в Черновицкой области, которая соседствует с Румынией где сейчас рост новых случаев +250% за неделю.

    В крупных городах пока роста нет, но сегодня много граждан с каникул вернутся в города миллионники, дети пойдут в школу, и понесемся со скоростью звука. Дай Бог что-бы мы не вылетели на рекордный уровень госпитализаций который был в начале ноября (53,5 тыс пациентов – 8 ноября). Что будет сейчас я не могу предсказать.

    Все будет зависеть от того с какой скоростью будут заполнятся больницы (а на примере США уже видно что скорость может быть сумасшедшая), а так же как оперативно будут реагировать органы власти (предполагаю что как всегда, не оперативно, или вообще никак).

    Одним словом всех поздравляю с началом фазы роста госпитализаций и входом в новую волну

    Кто не вакцинировался, и не бустернулся, я не виноват, всех предупреждали, и всем рассказывали. Вы сами сделали свой выбор в пользу естественного иммунитета.

    Отдельный пламенный «Привет» министру Ляшко, который разрешение на бустеры откладывал до самого последнего момента. Это все можно было начать делать в декабре, но наши чиновники не умеют оперативно реагировать на возникающие угрозы.

    Также хочу передать привет Бубочке. И поблагодараить от лица всех пожилых людей которые до сих пор так и не увидели обещанную тысячу за вакцинацию, которую можно потратить на лекарства в аптеках. Не хватило два месяца чтобы разработать и внедрить механизм для пожилых людей. Сейчас, когда опять все полетит к черту, пенсионеры вспомнят вам обещанную тысячу.

    Вообщем спасение утопающих, дело рук самих утопающих.

    Берегите себя, и не попадайте в статистику.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Україна щеплення коронавірус
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    Коронавірус: в Україні починається нова хвиля захворюваності