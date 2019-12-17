Обурені пасажири повідомляють про стовпотворіння на метро «Олімпійська»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com / Богдан Амосов

За попередньою інформацією, на станції проблеми з турнікетами

На станції «Олімпійська» київського метро зараз утворився величезний натовп, ймовінрно, через проблеми з турнікетами. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

Зазначимо, що у понеділок, 16 грудня, перебої в роботі е-квитка у київському метрополітені спровокували на станції метро «Площа Льва Толстого» масові заворушення і погроми. Через збій пасажири не могли пройти на станцію. В результаті утворився величезний натовп людей, які не могли потрапити на потяги метро. Не зумівши добитися вирішення проблеми, незадоволені люди виламали турнікети разом з огорожею.

Пізніше в метрополітені повідомили про відновлення роботи платіжної системи.

Натиснути для збільшення

А потім виклали пам'ятку, як треба діяти у випадку виникнення проблеми з оплатою проїзду.

Як повідомлялося, збій в системі оплати за проїзд в метро стався 16 грудня у вечірню годину пік.

Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.