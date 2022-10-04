На Одещині захисники збили іранський дрон-камікадзе

Безпілотник нейтралізував підрозділ Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід»

Сьогодні, 4 жовтня українські захисники біля Одеси збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє повітряне командування «Південь».

«4 жовтня опівдні над морем біля Одеси, підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» був знищений дрон-камікадзе Shahed -136», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, сьогодні рашисти атакували Одещину дронами-камікадзе.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.