Зеленський відвідав родину, яка потрапила під обстріл у Ворзелі (відео)

Глава держави поспілкувався з мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого документаліста Брента Рено

Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину Власенків, яка потрапила під обстріл окупантів під час евакуації з міста Ворзеля Київської області. Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що Власенки переїхали на Київщину з Криму після початку російської окупації півострова, оскільки не захотіли набувати російське громадянство.

«Коли в лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, родина вирішила виїхати з Ворзеля в безпечніше місце, але автомобіль потрапив під ворожий обстріл. Тоді старша 16-річна донька Катя закрила своїм тілом молодшого 8-річного брата Ігоря й дістала значні поранення. Побачивши сестру, яка стікає кров'ю, Ігор вийшов з машини та почав щосили кричати на окупантів за те, що вони зробили. Осколкових поранень також зазнала мати Тетяна. Батько Роман виніс поранену доньку на руках, щоб їй надали допомогу. Лікування матері та доньки триватиме кілька місяців, але вони змогли зберегти свою родину та вижити», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі з Власенками в лікарні, куди також приїхав голова родини, Володимир Зеленський відзначив їхню згуртованість, турботу та готовність захищати одне одного до кінця, що врятувало їм життя. Президент побажав сім'ї Власенків швидкого одужання та висловив переконання, що невдовзі вони всі разом святкуватимуть перемогу України.

«Інакше й бути не може, коли в нашій країні такі міцні родини», – зазначив Глава держави.

Він подарував Власенкам планшет для навчання, квіти, солодощі та фрукти.

Маленькому Ігорю Володимир Зеленський передав м'яку іграшку, оскільки під час обстрілів снаряд потрапив на подвір’я будинку родини, і м’які іграшки хлопчика пошкодило осколками.

У лікарні президент України також поспілкувався з іншими мешканцями Київщини, які проходять там лікування, з бійцем територіальної оборони та водієм убитого в Ірпені журналіста-документаліста Брента Рено.

Нагадаємо, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.