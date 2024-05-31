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Окупанти знищили трансформаторну підстанцію в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти знищили трансформаторну підстанцію в Києві
Уламки ракет пошкодили електромережі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення

Внаслідок російської атаки по Києву знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Про це повідомляє ДТЕК.

«Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба ДТЕК, о 8:10 електрикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

«Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику», – зазначає ДТЕК.

Нагадаємо, під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

Як повідомлялося, у ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Білгородської обл. – РФ, Київ – крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області – РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська – РФ.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

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Теги: Київ енергетика обстріл електроенергія ДТЕК

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