Онлайн-брифінг Кличка: мер розповість про поточну ситуацію в столиці (трансляція)

Кличко зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу

З 5 квітня у Києві вводять наджорсткі карантині обмеження

У п’ятницю, 2 квітня, відбудеться онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.

Зокрема мер Києва поінформує :

- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

- скільки хворих на Covid-19 госпіталізували;

- скільки хворих на грип та ГРВІ в місті зафіксували за минулий тиждень;

- про обмеження в столиці з 5 квітня;

- про розширення пільг для бізнесу;

- кому видаватимуть спецперепустки на проїзд у громадському транспорті;

- про місячник благоустрою в Києві.

Тим часом, за минулу добу, 1 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві вводять наджорсткі карантинні обмеження.Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.