Ошукані інвестори «Аркади» перекрили Хрещатик: Кличко зробив заяву

Мер Києва обіціяє, що протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла

Сьогодні, 30 листопада, ошукані інвестори банку «Аркада» перекрили вулицю Хрещатик у центрі Києва.

Мітингувальники вимагають добудови житлових будинків, у які вони вклали кошти.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, перекрито проїзд у кварталі між вулицями Прорізною та Богдана Хмельницького.

Мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на акцію протесту інвесторів і заявив, що місто не залишить людей сам-на-сам із ситуацією, в яку вони потрапили. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

«Як ми і обіцяли, зроблений аудит будівництва всіх трьох житлових комплексів. Зараз результати аудиту – на розгляді в МВС, СБУ та Нацбанку. Протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для ошуканих інвесторів. Ми не залишимо людей сам-на-сам із ситуацією, в яку вони потрапили», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

«Київміськбуд» здійснює аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.

Повідомлялося, що остаточна інформація щодо результатів аудиту об’єктів «Аркади» буде оприлюднена «Київміськбудом» у листопаді.