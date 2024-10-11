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У центрі Києва розлючений водій, який порушив правила, напав на інспекторку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі Києва розлючений водій, який порушив правила, напав на інспекторку (відео)
Водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру
фото скріншот відео

Водій заважав роботі інспекторки, ображав і погрожував їй

У центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Інцидент стався сьогодні, близько 10:00, на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру «АРМ-інспектор» для складання постанови про адміністративне правопорушення.

«Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група», – додали у КМДА, зазначивши, що деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.

Раніше народна депутатка України 6-го та 7-го скликання Леся Оробець розповіла, як на неї в Києві здійснив напад агресивний водій. Екснардепка повідомила, що її ледь не збили на пішохідному переході на Подолі біля Житнього ринку. Оробець додала, що чітко дала зрозуміти намір перейти дорогу.

Теги: поліція інспектор напад водій

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