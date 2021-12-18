«Баста» виступив у Харкові: на концерт «кримнашиста» прийшли сотні фанатів (відео)

Попри політичну позицію «Басти», на концерт прийшли сотні українців

Російський репер Василь Вакуленко («Баста») виступив 17 грудня у Палаці спорту в Харкові. Відео з концерту репера, який підтримував російську окупацію Криму, опублікували в мережі його прихильники.

Попри політичну позицію «Басти», на концерт прийшли сотні українців. Зал був щільно заповнений фанатами репера, без дотримання карантинних заходів, зокрема соціальної дистанції.

Напередодні організатори обіцяли «великий виступ артиста в Україні після літнього аншлагу». Квитки коштували від 650 гривень.

У неділю, 19 грудня, «Баста» планує виступити в Києві.

Нагадаємо, український музикант і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта розкритикував українців, які у час російської агресії, продовжують ходити на концерти артистів із ворожої країни, зокрема на пропутінського «Басту».

Раніше повідомлялося, що музикант Іван Дорн, якого так облюбували в Росії, розповів, що досі не може змиритися з війною на Донбасі і тим, що частина областей не належить Україні. Але у той же час він, попри війну, виступатиме для російської публіки.

До слова, стало відомо, що одіозний російський репер Васілій Вакуленко, відомий як Баста, який свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого РФ Криму, планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні. Виступ заплановано на 19 грудня у київському нічному клубі «Stereo plaza».

Також у жовтні громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

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