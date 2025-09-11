Головна Країна Події в Україні
Надання Андрію Парубію «Героя України». Петиція набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Надання Андрію Парубію «Героя України». Петиція набрала необхідну кількість голосів
Депутат загинув у Львові 30 серпня від отриманих вогнепальних поранень
За трохи більше ніж тиждень звернення до президента набрало понад 25 тис. голосів

Петиція про надання звання Героя України вбитому народному депутату, ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію підписали понад 25 тис. людей. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку петиції.

Як відомо, 2 вересня на сайті президента України зʼявилася петиція про присвоєння звання Героя України видатному державному діячу Андрію Парубію, якого було вбито 30 серпня у Львові. Автори петиції відзначили, що Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років.

«Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду – звання Героя України», – вказано у тексті петиції.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

До слова, Львівська обласна прокуратура офіційно спростувала інформацію про знайдену зброю, з якої було вбито народного депутата Андрія Парубія.

Теги: державні нагороди Герой України петиція Андрій Парубій

