Коти на дахах зупинок у Києві: влада пояснила, звідки гроші на гігантські 3D-фігури

Згідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів», декоративні об'ємні форми вважаються елементами благоустрою

Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» прокоментували появу гігантських 3D-фігур сплячих котів на зупинкових комплексах столиці, яка раніше спричинила суперечки у соцмережах. У відомстві наголосили, що на цей проєкт не витрачено жодної гривні з міського бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Управління з питань реклами КМДА.

Як пояснюють у профільному управлінні, рекламні засоби та окремі елементи благоустрою на зупинках громадського транспорту розміщують приватні суб'єкти господарювання – розповсюджувачі реклами – виключно власним коштом.

У відомстві деталізували механіку погодження подібних інсталяцій:

Управління надає дозвіл лише на самий рекламний засіб (зокрема, тип «зупинковий комплекс або павільйон» — РЗ026), а не на окремий сюжет чи креативне рішення.

Зміст, дизайн і творче втілення визначають рекламодавець та розповсюджувач реклами в межах своїх договірних відносин.

Об'ємні фігури не є рекламою за законом: згідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів», декоративні об'ємні форми на дахах розмежовуються із засобами зовнішньої реклами та вважаються елементами благоустрою.

Згідно із Законом України «Про благоустрій населених пунктів», декоративні об'ємні форми вважаються елементами благоустрою фото: Віктор Попов/Facebook

«Ми розуміємо, що незвичні рекламні кампанії викликають запитання. Саме тому й надалі пояснюватимемо, як працює система розміщення зовнішньої реклами в Києві — просто, відкрито і на основі чинного законодавства», – зазначили в Управлінні з питань реклами.

Нагадаємо, поява гігантських чорно-білих котів біля станцій метро «Печерська», «Палац Спорту» та в інших районах міста викликала бурхливу дискусію у соцмережах. Частина містян помилково сприйняла комерційну рекламну кампанію бренду кормів для тварин як «витрачання бюджетних коштів під час війни». Водночас інші дописувачі закликали не шукати «зраду» та зазначили, що милі інсталяції піднімають настрій у складні часи.